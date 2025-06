La Notte Rosa fa il pieno. Migliaia in piazza e in spiaggia

La riviera colorata di rosa, ieri ha avuto il suo momento clou del capodanno dell’estate, con decine di migliaia di giovani e famiglie che hanno letteralmente invaso i lungomare. Di giorno la spiaggia è stata presa d’assalto e già nel pomeriggio era un’impresa trovare un parcheggio. Oltre 5mila spettatori hanno gremito piazza Andrea Costa, sul lungomare di Cesenatico, nella cornice del Grand Hotel Cesenatico e del grattacielo, dove sul palcoscenico di Radio Bruno si è tenuto il concerto di Clara, una delle cantanti più seguite, soprattutto dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la sua amicizia con Fedez. Era lei la stella più attesa e le aspettative non sono andate deluse, con tanti fan in delirio aggrappati alle ringhiere che circondavano il palco. Tante le coreografie e le feste in rosa, con il grattacielo di Cesenatico, che è stato ancora una volta il simbolo e il punto di riferimento della Notte Rosa in tutta la riviera. A Gatteo a Mare i riflettori sono stati invece centrati nell’Arena Rubicone, dove dj e vocalist hanno fatto rivivere le atmosfere e la musica degli anni Novanta, con 2mila turisti che hanno partecipato entusiasti. Questa sera la festa prosegue e qui si tiene "Rock in movie", uno spettacolo con le proposte dal vivo delle canzoni e delle colonne sonore dei grandi film. A San Mauro Mare, invece, un migliaio di persone si sono ritrovate in piazza Cesare Battisti per ballare sui brani scelti dai dj di Radio Gamma, mentre al Camping Village Rubicone della piccola Savignano Mare, tutto lo staff e gli animatori hanno accolto i turisti vestiti di rosa. In sostanza è stato un grande sabato sera, ma la Notte Rosa non è ancora finita e anche oggi, domenica, in ogni angolo della riviera, ci sarà la possibilità di divertirsi e far festa con tanta musica.

Giacomo Mascellani