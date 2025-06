La Notte Rosa gioca d’anticipo: "Scelta giusta, la stagione decolla"

La riviera fa il pieno di turisti con la Notte Rosa. L’anticipo del Capodanno dell’estate, da luglio a giugno, è stato apprezzato dagli operatori turistici, anche perché coincide con l’inizio dell’estate come vuole il calendario. A Cesenatico, Gatteo a Mare e San Mauro Mare, ci sono molti eventi in calendario, che spaziano dai cantanti del momento agli attori comici, dai fuochi d’artificio alle feste a tema, con il grattacielo illuminato di rosa, che rappresenta da vent’anni uno dei simboli della Notte Rosa in tutta la costa adriatica e non soltanto a Cesenatico.

Riccardo Vernocchi con il quattro stelle Hotel Miramare, il tre stelle New Bristol ed il due stelle Domus Mea, ha un buon termometro della situazione ed è fiducioso: "Le richieste di informazioni e le prenotazioni sono veramente tante, è una settimana molto buona, anche perché abbiamo molti clienti affezionati i quali hanno già prenotato da tempo. Noi riteniamo che sia giusto anticipare la Notte Rosa in giugno, perché è l’occasione per un’apertura vera dell’estate e con proposte più diversificate".

Paola Batani del Grand Hotel Da Vinci, l’unico albergo a cinque stelle della provincia di Forlì-Cesena, è soddisfatta: "Abbiamo molte prenotazioni, questo è un fine settimana molto buono in termini di presenze, anche se è difficile distinguere fra coloro che si muovono per la Notte Rosa o per altri interessi. Giugno sta andando abbastanza bene, le proiezioni sono interessanti, anche se è una stagione un po’ lenta, ma noi da buoni romagnoli siamo fiduciosi e ottimisti".

Andrea Falzaresi, titolare della catena Club Family Hotel, a Cesenatico ha due delle più grandi strutture ricettive, che sono il Tosi Beach e Serenissima: "Stiamo entrando nel vivo della stagione e la Notte Rosa porta indubbiamente qualcosa in più come presenze; anche a nostro avviso è stata una buona idea quella di anticiparla a inizio estate, con un importante effetto promozionale per tutta la riviera".

Terzo Martinetti del Cesenatico Camping Village e Pineta sul Mare, ha ideato un prodotto ad hoc per la Notte Rosa: "Ci sono richieste e c’è molto interesse, noi abbiamo fatto un pacchetto su questo evento e abbiamo diverse prenotazioni in entrambe le strutture; si tratta principalmente di turisti italiani, sia giovani che più maturi. Speriamo che questa nuova collocazione dia all’evento maggiore slancio e nuovi stimoli".

Massimo Bondi del Gatteo Mare Summer Village: "La stagione è partita e a giugno confermiamo un buon trend; la Notte Rosa è l’occasione per trascorrere al mare un fine settimana lungo, ma ancora non sappiamo se l’anticipo a giugno sia stata una scelta azzeccata e se ha dato buoni frutti. Noi abbiamo diverse prenotazioni, gli albergatori sono contenti e quindi siamo molto fiduciosi".

Paolo Togni, albergatore di San Mauro Mare e presidente dell’associazione Marefuturo, ha invece delle perplessità sull’efficacia dell’evento nelle prenotazioni: "La Notte Rosa non porta molte richieste nella nostra località, rappresenta una buona promozione a livello globale della riviera, ma non è più percepita dai turisti come lo era i primi anni. In sostanza va bene perché è un evento che attira le attenzioni sulla riviera adriatica ed è giusto che sia stata anticipata, ma va riempita di altri contenuti".

Giacomo Mascellani