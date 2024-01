La Nove Colli dedica una t-shirt al Tour de France

Anche la Nove Colli omaggia il Tour de France che nel 2024 vede la sua seconda tappa partire proprio da Cesenatico il 30 giugno per quella che sarà una storica Cesenatico-Bologna. Gli organizzatori della granfondo più importante e partecipata d’Europa, hanno deciso di farlo nel modo più autentico e originale possibile. Si tratta di una divisa ufficiale Gobik che sarà disponibile per tutti i partecipanti all’edizione 2024 della corsa organizzata dal gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico, con le maniche gialle ad onorare la Grand Boucle. È una casacca unisex a maniche corte, funzionale e versatile, che si distingue per la sua leggerezza ed è ideale per ogni tipo di utente e di corporatura, sulla quale spicca la scritta in lingua francese "Et voilà".

La maglia è composta da tre tessuti classificati Eco (il poliestere utilizzato per la sua fabbricazione viene riciclato). Questi tessuti sono stati posizionati strategicamente per ottenere come risultato finale un capo che soddisfi le esigenze di performance del ciclista. La sua massima leggerezza permette un ampio comfort, oltre che una grande aerodinamicità. Per la parte frontale ed i lati è stato utilizzato un tessuto ultraleggero e traspirante che facilita l’evacuazione dell’umidità. Per quanto riguarda la costruzione delle maniche è stato scelto un tessuto liscio tagliato al laser, morbido che migliora il comfort e l’aerodinamica del capo. Infine, per la schiena è stato utilizzato un tessuto reticolato lineare leggermente più rigido che, oltre ad essere molto traspirante, aiuta a dirigere il flusso d’aria per facilitare sempre l’aerodinamica. In vita il capo è rifinito con un morbido elastico in silicone, personalizzato con il logo dell’evento che aiuta a mantenere il capo fermo durante l’attività fisica.

Giacomo Mascellani