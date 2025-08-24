La Nove Colli in ’Via Romagna, una rete di percorsi ciclopedonali’

Anche Cesenatico e la Nove Colli saranno protagonisti del progetto ’Via Romagna - una rete di percorsi ciclopedonali’, con l’obiettivo di rendere più accessibile e attrattivo l’itinerario dedicato agli amanti della bicicletta e delle passeggiate. Grazie a un investimento di 394mila euro, di cui metà provenienti dal Fondo unico nazionale per il turismo (Funt), e metà da risorse provinciali, saranno realizzate nuove segnaletiche, aree di sosta attrezzate e interventi di manutenzione straordinaria lungo i tracciati che attraversano i Comuni di Castrocaro, Bertinoro, Meldola, Galeata, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Forlì, Forlimpopoli e Sarsina. È interessato tutto il percorso della granfondo Nove Colli ed è prevista l’installazione di 230 cartelli dedicati. Il progetto si inserisce all’interno del più ampio itinerario ciclabile regionale che coinvolge anche le province di Rimini, Ravenna e Ferrara, e prevede la tabellazione completa della via Romagna, un percorso di 462 chilometri da Comacchio a San Giovanni in Marignano. Saranno create aree di sosta attrezzate con sette postazioni per la riparazione delle biciclette e tre punti di ricarica per e-bike e 3 aree coperte con panchine. Il sindaco Matteo Gozzoli, grande appassionato di ciclismo, vede un buon rinnovamento: "La cartellonistica presente sul percorso della Nove Colli risale alla metà degli anni ’90 e oggi mostra i segni dell’usura e del tempo. Da diversi anni come amministrazione avevamo l’obiettivo, insieme alla Fausto Coppi, di ripristinarla insieme ai vari enti. Questi interventi ci permetteranno di avere il percorso completamente segnalato, consentendo agli appassionati di poter vivere il tracciato, così come quello di altre granfondo del territorio tra cui quella del Sale, tutto l’anno".

Giacomo Mascellani