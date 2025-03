La novella dell’usignolo unisce Pasolini e Boccaccio

Ricorre quest’anno il 50esimo anniversario dalla morte (1975) di Pier Paolo Pasolini e il 650esimo anno dalla morte (1375) di Giovanni Boccaccio. Il trait d’union lo propone, nel caso, una novella del Decameron del Boccaccio, che Pasolini racconterà nel suo film omonimo.

Nella pellicola del Decameron il regista cinematografico dà spazio, oltre che ad altre novelle, anche alla quarta che, nell’opera simbolo del Boccaccio, pone il segnalibro nelle pagine della V Giornata. E’ questa una novella che si dipana in una delicata storia d’amore, avvenuta in quel di Valbona, antico castello retto dal "buon Lizio", vissuto nel 1.200, personaggio di dantesca memoria che fluisce tra le rime della Divina Commedia, signore di quel castello che appartenne anche ai conti Guidi di Bagno.

Conosciuta anche come la ’Novella dell’usignolo’, quelle pagine del Boccaccio narrano di Caterina e Ricciardo, due giovani innamorati, che, per potersi incontrare di notte e di nascosto da babbo Lizio e mamma Giacomina, escogitano di ritrovarsi nel terrazzo del castello di Valbona. Caterina, con la scusa del gran caldo dell’estate, aveva chiesto ai genitori di poter dormire al fresco proprio nel terrazzo del castello di Valbona che svettava nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna.

La mattina, i genitori di Caterina, appena svegliatisi, salgono nella stanza della figlia per vedere come sta. Con loro grande sorpresa la trovano nella sua camera con il giovane Ricciardo. Per porre un qualche rimedio a quella situazione, Lizio e madonna Giacomina decidono di farli sposare al più presto, lasciando poi che Caterina e Ricciardo si rimettano beatamente a dormire.

Gilberto Mosconi