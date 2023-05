La nuova caserma dei carabinieri Casali (FdI): "Un milione di danni"

di Paolo Morelli

Fa discutere la notizia che il Comune ha speso 290.000 euro per la recinzione della nuova caserma dei carabinieri adiacente al centro commerciale Montefiore. il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Christian Castorri comunica che "Il progetto definitivo esecutivo della recinzione è stato approvato a marzo 2022. La recinzione non rientra fra le opere originariamente previste dall’accordo di programma (a carico di Cia-Conad, ndr) e non rientra fra le opere oggetto di collaudo tecnico amministrativo, come invece l’edificio caserma. I tempi di realizzazione della recinzione non hanno condizionato e non condizionano i tempi di collaudo, essendo i lavori terminati da mesi. Entro maggio si concluderanno le opere di verifica dell’organo di collaudo affinché l’Amministrazione possa approvare il collaudo stesso e prendere in carico l’immobile".

Castorri, inoltre, rivendica la trasparenza dell’Amministrazione comunale in quanto la questione è stata discussa due volte in commissione consiliare, una volta in consiglio comunale ed è prevista nel piano triennale degli investimenti 2022-2024. Evidentemente, però, nemmeno i consiglieri comunali che appoggiato la giunta guidata dal sindaco Enzo Lattuca e dal vice Christian Castorri hanno le idee chiare, visto che Luca Magnani, consigliere Pd, ha scritto su Facebook che "Il costo in più della recinzione è dato dall’aumento del costo dei materiali rispetto all’inizio".

La spesa di 290.000 euro a carico del Comune pare sia dovuta al fatto che nel progetto originario (oggetto dell’accordo di programma in base al quale Cia-Conad ha potuto ampliare il centro commerciale offrendo in cambio al Comune la realizzazione gratuita della nuova caserma) la recinzione era prevista solo su due lati; i carabinieri l’hanno ritenuta inadeguata ed è stato necessario riprogettarla, questa volta su quattro lati, e realizzarla a carico del Comune.

Marco Casali, membro del direttivo comunale di Fratelli d’Italia, mette l’accento sul fatto che tutti i costi dovevano essere a carico di Conad e sui danni causati dall’allungamento dei tempi per la nuova caserma, che avrebbe dovuto essere pronta nel 2020, prima che scattassero i rincari delle materie prima: oltre ai 290.000 euro della nuova recinzione di tipo militare, vanno considerati i canoni d’affitto che non vengono incassati dal Comune: 240.000 euro all’anno per tre anni, se verranno rispettate le ultime previsioni del sindaco Lattuca per l’ingresso dei carabinieri entro fine anno. Il totale supera il milione di euro, una somma che all’Amministrazione comunale di Cesena farebbe assai comodo, visto che sta cercando sempre nuove risorse mettendo sul mercato immobili di proprietà.

Di certo c’è una cosa: se la realizzazione della nuova ala del centro commerciale Montefiore, inaugurata il 20 maggio 2021, e quella della caserma fossero andate di pari passo, i carabinieri della compagnia di Cesena avrebbero già lasciato da tempo l’inadeguata sede di viale Bovio e ora non ci sarebbero tutte queste polemiche.