La nuova frontiera dei quartieri: "Eleggibili anche i non cesenati"

Altro passaggio verso le elezioni dei nuovi quartieri, che avverrà entro l’anno. Il nuovo regolamento, che vede maggioranza e opposizione molto critica sulla stesura su fronti contrapposti, approda giovedi alle 13.30 in consiglio comunale per l’approvazione, scontata con i voti contrari di tutta o parte dell’opposizione. "È stato fatto un ottimo lavoro e c’è stato un grande confronto partecipativo sul regolamento – afferma l’assessore al decentramento Lorenzo Plumari – che mira a rendere i quartieri sempre più uno spazio di partecipazione".

Nel regolamento i consigli di quartiere sono definiti "organismi partecipativi con funzioni informative, orientative, consultive, collaborative e propositive, nonché di confronto. Esprimono le istanze territoriali del quartiere e collabora con l’amministrazione alla promozione della cittadinanza attiva". Quindi, in un climax definitorio, "spazi politici di prossimità, antenne di intelligenza territoriale, presidi di cittadinanza attiva, laboratori di comunità e portavoce delle identità locali".

Si scende finalmente nel concreto. Novità. Scatta la diminuzione dei 144 consiglieri, dodici per quartiere. Ogni consiglio sarà formato da nove consiglieri per i quartieri con popolazione inferiore a seimila abitanti e undici per i quartieri con popolazione superiore a seimila.

Il voto è previsto a partire dai 16 anni, per i residenti nel quartiere, a qualsiasi nazionalità appartengano, e che risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente del Comune. Sono eleggibili i cittadini che abbiano compiuto 16 anni a qualsiasi nazionalità appartengano. Si potranno candidare anche coloro che abitano in altre città purché lavorino, frequentino gli istituti scolastici e universitari a Cesena,

Critica la Lega. "Evidente il cambio di prospettiva sui i patti di quartiere. Nel vecchio regolamento questi ‘patti’ prevedevano una serie di progetti anche di piccola entità definiti dai quartieri di concerto con la giunta su input dei residenti per riqualificare quel territorio. Il nuovo regolamento non dà alcuna certezza sulla realizzazione di queste opere che restano solo ‘possibili’ perché dipenderebbero da opportunità aperte da bandi nazionali e europei".

"Incredibile – prosegue la Lega – vincolo di residenza nel quartiere solo per sottoscrittori ed elettori e non per i candidati che possono venire anche da fuori città. Si vogliono creare dodici neo-Case del Popolo al posto dei vecchi consigli di quartiere, dove a volte il dissenso rispetto all’amministrazione era più che evidente".