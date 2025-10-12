La nuova linea di Ecopesce riscopre il cefalo

Ecopesce presenta un nuovo prodotto. L’azienda di Cesenatico specializzata nella valorizzazione del pesce selvaggio nella filiera ittica e che fa capo a Roberto Casali, presenta la linea Liza Fumé, l’affumicato artigianale che porta il mare in tavola, con diverse specialità pronte da servire. L’iniziativa si terrà domani a partire dalle 11, in un’anteprima organizzata presso la Enio Ottaviani Winery a San Clemente di Rimini. Dalla selezione del pesce selvaggio alla lavorazione manuale, ogni filetto di Liza Fumé nasce da pesce pescato e selezionato in ambienti naturali, non allevato, scelto per garantire sapore, consistenza e qualità superiori. Con questo prodotto Casali valorizza il cefalo, un pesce presente in grande quantità nel mare Adriatico e purtroppo poco considerato, nonostante abbia importanti qualità organolettiche e nutrizionali. La lavorazione di affumicatura è realizzata con legno di faggio. All’evento di domani partecipano cinque chef, con in testa Omar Casali del Maré, i quali presenteranno ciascuno una ricetta, abbinata naturalmente ad uno dei vini del territorio scelto da Ottaviani. In questo progetto l’imprenditore di Cesenatico ha scelto di legarsi molto al territorio ed il nome Liza è stato scelto proprio perché è la parola presente nel nome scientifico dei cefali, di cui ve ne sono varie specie.

g.m.