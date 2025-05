La nuova piazza Aguselli: "Tra un mese via ai lavori per piantumare gli alberi"

Inclusa nel progetto profumatamente finanziato dal Pnrr della rigenerazione di palazzo Roverella – che proverà con soluzioni ardite a diventare modello di ’Abitare sociale’ - è anche la riqualificazione di piazza Aguselli, uno degli spazi più caratteristici del centro storico che per decenni nel passato non recente ha avuto al centro l’antica fontana, piazza da sempre legata alle botteghe che ne cingono i lati conferendole una animata fisionomia mercatale.

"L’intervento su palazzo Roverella è nel vivo e si dovrà concludere a cavallo tra 2025 e 2026 – aggiorna la situazione l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – per poi procedere al collaudo a giugno 2026. Per quanto invece concerne invece i lavori esterni nella piazza, partiranno dopo la fiera di San Giovanni e si concluderanno entro Natale".

Si sono già svolte le operazioni di scavo per la realizzazione di tre aiuole in cui piantumare decine di esemplari tra alberi e arbusti. Nel corso delle operazioni, di volta in volta, è stata adibita una area di cantiere che occuperà alcuni stalli dedicati alla sosta. Ciò sta inevitabilmente provocando disagi alle attività commerciali che si affacciano sulla piazza e agli stessi utenti del centro, vista la diminuzione del posteggi disponibili a causa dell’occupazione di alcuni da parte del cantiere.

Dopo la fiera di San Giovanni, a fine giugno, si procederà con la realizzazione della nuova pavimentazione.

La novità assoluta nella configurazione della piazza è che sul lato di via Strinati verrà dotata di una quinta verde finalizzata, da un lato, a schermare l’area destinata al parcheggio pubblico dal corridoio su cui si affacciano le attività commerciali, e dall’altro a rafforzare la pedonabilità del tratto stradale.

Questo intervento sarà svolto nell’ambito del quarto lotto del progetto di recupero del Roverella, che rientra nel programma nazionale della qualità dell’abitare, grazie a cui il comune di Cesena ha ottenuto 12 milioni di risorse dal Pnrr. Attualmente la piazza conta 32 posti per la sosta dei veicoli e 11 per il posteggio delle moto. Conclusi i lavori di riqualificazione i posti saranno ridotti a 28 per le auto e 8 per le moto.