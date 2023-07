La nuova piazza Aguselli Trenta alberi tra le auto

di Andrea Alessandrini

La prossima a finire sotto i ferri, dopo le Tre Piazze ormai belle che rifatte, sarà piazza Aguselli all’ombra di Sant’Agostino, popolata di residenti, negozianti, buon passeggio e con il parcheggio più vicino al cuore del centro. Verrà messa in parte a verde nell’ambito del progetto di recupero del complesso dell’ex Roverella, che rientra nel programma nazionale della qualità dell’abitare, con cui Cesena ha ottenuto 12 milioni di risorse dal Pnrr, ma il costo è lievitato a 17,3 milioni più Iva.

Assessora all’Urbanistica Cristina Mazzoni, i lavori dovevano partire in primavera. Che contrattempo si è verificato e quando aprirà il cantiere?

"C’è stato un ricorso da parte di una ditta sulla aggiudicazione dei lavori, ma il problema è superato. A settembre si aprirà il cantiere".

La rigenerazione prevede un nuovo edificio con un mix di funzioni imperniata sull’abitare sociale. In soldoni cosa troverà posto nel palazzo?

"Nuclei in temporanea difficoltà, disabili in forme di coabitazione con progetti di vita del ’dopo di noi’, studenti maggiorenni fuori sede, per una trentina di appartamenti. Tra le nuove funzioni avremo ristorazione e spazi polifunzionali. Gli spazi privati saranno in connessione con quelli condivisi tra abitanti: sala gioco per bambini, lavanderia, spazi di condivisione comunitaria, sala lettura e libreria comunitaria e con l’intera città. I cortili diverranno giardini condivisi. L’ex chiesa dello Spirito Santo avrà utilizzo culturale".

Come cambierà l’adiacente storica piazza Aguselli, parte integrante della rigenerazione?

"Vedrà l’inserimento di alberatura che schermeranno il parcheggio, nel lato di sinistra dalla chiesa di Sant’Agostino in direzione verso via Strinati e corso Mazzini".

Verranno ridotti i posti auto?

"No. Oggi la piazza conta 28 posti per la sosta e 11 per le moto. Dopo i lavori di riqualificazione avremo 30 posti auto oppure 28, quindi gli stessi attuali, più sei piazzole per le moto. Ma avremo anche 35 alberi e 100 metri quadri di spazio verde più un nuovo percorso pedonale con sedute".

I lavori sulla piazza seguiranno quelli nell’edificio?

"Sì, ne saranno il compimento. L’intero intervento dovrà essere concluso entro il 2026, termine vincolante per l’ottenimento dei fondi del Pnrr".