La nuova piazza Fabbri "Pavimentazione già sporca"

di Luca Ravaglia

Strada bianca. Nel senso di una strada la cui pavimentazione è dipinta di bianco. La decisione di utilizzare una resina molto chiara per la rifinitura del tratto di asfalto di piazza Fabbri, ultimo spicchio dell’area ormai completamente ultimata antistante la Biblioteca Malatestiana, ha velocemente fatto discutere. I lavori sono ancora in corso, ma l’ultimazione è dietro l’angolo e l’attuale colpo d’occhi è legato a una visione d’insieme praticamente definitiva. Dopo l’installazione della moderna copertura in corrispondenza dell’ingresso laterale di Palazzo del Ridotto, ora il tema di discussione si sta dunque spostando a livello di pavimentazione. Il colore tendente al bianco è in effetti quanto meno inusuale su un tratto di strada destinato a essere percorso anche dai veicoli e i primi effetti si stanno già vedendo, in termini di tracce di pneumatici e non solo. E siamo appena all’inizio, perché nei prossimi mesi (e anni) si aggiungeranno le piogge, gli schizzi di fango, le macchie causate dai liquidi oleosi eventualmente dispersi dai veicoli e tutto ciò che abitualmente si reversa su qualunque strada.

C’è dunque il rischio che l’inedita colorazione abbia un impatto negativo sul contesto appena riqualificato? A chi teme di sì, risponde l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri, che continua a seguire costantemente anche gli interventi di rifinitura: "Inutile negare che la colorazione molto chiara è impattante ed è stata velocemente notata. Ma siamo soltanto ai giorni immediatamente seguenti alla sua realizzazione. Sono dell’idea che col passare di poco tempo la colorazione andrà a uniformarsi su toni più vicini al grigio e dunque molto più ‘tradizionali’. In ogni caso stiamo monitorando la situazione nell’intento di conferire alla zona il miglior impatto d’insieme possibile. La colorazione chiara si abbina ai toni dei muretti e delle sedute, ma non abbiamo dogmi".

In effetti l’intervento che ha suscitato l’attenzione dei cesenati non riguarda il lavoro strutturale effettuato dall’impresa al lavoro, quanto piuttosto il solo tocco di rifinitura legato alla realizzazione dello strato di resina. "Se la colorazione non dovesse risultare consona - riprende Castorri – non avremo problemi a effettuare un veloce intervento utilizzando una colorazione più scura. A caldo, poche ore dopo la realizzazione, è presto per esprimere giudizi definitivi, ma in ogni caso stiamo parlando di un dettaglio nell’ambito di un progetto di ampio respiro che valorizzerà al meglio uno degli scorci più simbolici della città". Ben venga la disponibilità a effettuare correttivi dell’ultimo minuto, anche se l’idea di ‘colorare’ di (quasi) bianco una strada aperta al traffico, avrebbe potuto essere ponderata con maggior attenzione già da prima di arrivare al rush finale dell’intervento.