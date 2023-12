La nuova piscina si tuffa nel futuro. Ma le vasche si fermano a 25 metri

Più spazi per nuotare, più vasche, più attenzione all’ambiente e ai consumi energetici e un più accattivante aspetto estetico. Ecco come sarà la nuova piscina comunale di Cesena, la cui realizzazione costerà 12 milioni di euro e i cui cantieri dovrebbero vedere la luce nell’autunno del 2024 per durare un paio d’anni, lasso di tempo durante il quale il complesso esistente resterà aperto e funzionante. Il progetto è stato presentato ieri mattina dal sindaco Enzo Lattuca, dall’assessore allo sport Christian Castorri e dallo studio di architettura Degli Esposti di Milano. Tante cose paiono dunque destinate a cambiare in maniera migliorativa, anche se non tutte le richieste del popolo dei nuotatori cesenati sono state esaudite: le vasche passeranno a due a tre e quella più grande si allargherà da sei a otto corsie, che saranno a sfioro, ma si resterà sulla misura dei 25 metri, senza allargarsi ai 50 richiesti nei mesi scorsi da un gruppo di nuotatori agonisti che aveva chiesto la possibilità di disporre di una vasca olimpionica, come quella oggi presente all’esterno. E in effetti tale dotazione dovrebbe essere garantita anche in futuro, quando verrà realizzata, in tempi ancora non ben delineati, anche la nuova area a vocazione estiva.

Si procederà quindi a tranche con l’intento di garantire la continuità del servizio: la nuova piscina coperta sorgerà sugli spazi attualmente occupati da quella esterna e una volta che questa sarà pienamente funzionante, si precederà con la demolizione della vecchia struttura e la realizzazione della nuova struttura esterna. "Abbiamo fatto una scelta politica chiara – hanno commentato Lattuca e Castorri– realizzando l’impianto interamente con risorse pubbliche, per evitare formule di abbinamento col privato che potrebbero portare a situazioni più complesse. Abbiamo casi vicini (facile pensare a quanto accaduto col Foro Annonario, ndr) e più lontani che non vorremmo replicare. L’investimento è importante, ma siamo riusciti a far quadrare i conti utilizzando fondi regionali ed europei per 6 milioni e 400.000 euro e risorse comunali per 5 milioni e 300.000 che saranno nel bilancio 2024".

Da oggi al 30 giugno la piscina resterà in capo agli attuali gestori per via dell’accordo ormai giunto a scadenza, dopo di che si procederà con un’altra assegnazione temporanea della durata di un paio d’anni che consentirà di arrivare al termine dei nuovi lavori e dunque al definitivo bando pluriennale che sarà abbinato alla nuova struttura. "L’impegno è quello di realizzare la vasca da 50 metri nei nuovi spazi esterni che sorgeranno dopo l’ultimazione del primo intervento e i cui ulteriori costi dovrebbero attestarsi sul paio di milioni di euro. Disporre di una vasca da 25 metri non pregiudica in ogni caso le attività agonistiche, né la pratica della pallanuoto giovanile. Il nostro intento non è quello di creare una struttura di portata nazionale o internazionale, ma piuttosto di dare risposte al territorio, consentendo ai cesenati di nuotare liberamente, frequentare corsi e gareggiare. Guadagneremo una vasca da dedicare all’avviamento e alle attività da praticare in acqua che non sono squisitamente legate al nuoto, ci sarà una palestra, un solarium scoperto, una tribuna da 100 posti, uno shop e un bar. In spazi rinnovati e accattivanti". Esteticamente la struttura, bianca, riprenderà le linee che caratterizzeranno tutti i nuovi impianti di ‘Cesena Sport City’ , a partire dagli spazi polifunzionali di Villachiaviche e dalla vicina pista di atletica.