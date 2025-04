La nuova scuola elementare di viale Torino è pronta

Questa primavera a Cesenatico si vive un grande fermento per le opere pubbliche e in prospettiva per dei progetti e degli accordi fra pubblico e privato che cambieranno il volto di alcune zone della città. La nuova scuola elementare aprirà lunedì 5 maggio, quando le alunne e gli alunni delle due sezioni della scuola ’2 Agosto 1849’, da tutti conosciuta come scuola elementare di via Saffi, entreranno nella nuova scuola di viale Torino, dove i lavori sono stati appena ultimati con un investimento di 7 milioni di euro, con una consistente revisione dei prezzi legata alla pandemia e alla guerra in Ucraina, che hanno fatto schizzare i costi delle materie prime.

A tal riguardo sono state fatte delle revisioni dei prezzi come in tutti i cantieri e il Comune è in attesa dell’ultima revisione prezzi oggetto del finanziamento ministeriale. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 3 maggio, alle 9.30 del mattino, assieme al presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, e all’amministrazione comunale con in testa il sindaco Matteo Gozzoli. Dopo un anno gli scolari della Saffi lasciano i moduli installati nel giardino della scuola media Arfelli, dove erano stati temporaneamente allestite le classi. Questi moduli più altri spazi sempre esterni, saranno utilizzati dagli studenti delle scuole medie, perchè nella Dante Arfelli già in giugno sarà allestito il nuovo cantiere per eseguire i lavori di adeguamento sismico della struttura di via Gastone Sozzi con un investimento di 1,1 milioni, a cui si aggiungeranno altri interventi per complessivi 1,5 milioni.

Nelle prossime settimane saranno invece ultimati i lavori nell’edificio della ex scuola di via Saffi per il miglioramento sismico, con una spesa di 1,3 milioni. Ricordiamo che è già stata riqualificata la scuola elementare di Sala nell’ex Villa Romagnoli con un investimento di 1,5 milioni.

A bilancio sono pronti 2 milioni di euro, che saranno investiti per la ristrutturazione delle scuole Leonardo da Vinci di Ponente e la Ricci Ortali di Villalta, mentre per ricavare il nuovo asilo nido dalla ristrutturazione della ex scuola materna di via Leone a Villamarina monte, sono previsti lavori per 330mila euro. Buona parte degli interventi sono finanziati con fondi del Pnrr, che impongono delle scadenze precise ed è anche per cogliere questa grande opportunità che si sta lavorando molto intensamente sull’edilizia scolastica.

Giacomo Mascellani