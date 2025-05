La nuova sede dei vigili del fuoco nell’ex casa cantoniera

Prosegue l’iter tecnico-amministrativo per la realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco a San Piero in Bagno. Sede che nascerà dalla ristrutturazione della ex casa cantoniera di via Battistini, nella zona nord del paese d’Alto Savio, di cui si parla ormai da alcuni anni. Ora, la sede provvisoria si trova in via Leonardo da Vinci a San Piero. Lo comunicano l’onorevole Alice Buonguerrieri (FdI) e Filippo Lanzi, coordinatore comunale di FdI a Bagno di Romagna, che così commentano i progressi legati alla realizzazione di una nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco nel centro collinare romagnolo, e dei quali annunciano gli aggiornamenti: "Un’altra importante opera verrà realizzata, con ricadute positive per tutti gli operatori in servizio all’interno della caserma e per tutto il territorio di Bagno. La fase di progettazione definitiva è completata e sono in corso alcune indagini tecniche sul luogo, richieste dal Comune e dal Ministero dei Beni Culturali. Entro luglio il progetto esecutivo dovrebbe essere completato e si potrà dare l’avvio alle procedure di gara per l’individuazione della ditta costruttrice". "Per il corpo dei Vigili del fuoco – proseguono – la cui opera preziosa è stata confermata dall’instancabile e fondamentale servizio prestato anche durante le alluvioni, si tratta di un grande risultato, perché migliorerà la qualità della vita e del lavoro della caserma, ma prima ancora perché porterà benefici e vantaggi al territorio. Dal riconoscimento di sede disagiata, cui sono conseguiti migliori condizioni di lavoro per gli operatori, alla realizzazione della nuova sede. Continua ad essere alta l’attenzione del Governo Meloni per il nostro territorio. Così come ringraziamo, ancora una volta, i Vigili del Fuoco per l’impegno quotidiano per la nostra terra e, a livello generale, per la nostra Nazione".

gi. mo.