La nuova stagione del JazzAmore parte con i ’Three Generations’

Il palco del JazzAmore questa sera si accende con un evento imperdibile: l’apertura ufficiale della nuova stagione concertistica sarà affidata al trio “Three Generations”, formato da Ares Tavolazzi (basso e contrabbasso), Christian “Chicco” Capiozzo (batteria e percussioni) e Leo Caligiuri (piano, tastiere e flauto). Una serata che si preannuncia carica di emozioni, musica d’autore e contaminazioni raffinate, in perfetto stile JazzAmore, il locale cesenate che unisce l’eccellenza gastronomica alla grande musica dal vivo.

Three Generations nasce nel 2017 dall’incontro di tre artisti di tre diverse generazioni, ognuno con un solido bagaglio di esperienze e collaborazioni prestigiose alle spalle. Il trio propone un viaggio musicale che fonde jazz, world music, progressive, melodie classiche e atmosfere psichedeliche, con arrangiamenti firmati da Ares Tavolazzi, storico componente degli Area, musicista di riferimento per più generazioni. Tra i musicisti che hanno incrociato il loro cammino: Enrico Rava, Stefano Bollani, Vinicio Capossela, Jimmy Owens, Mario Biondi, Flavio Boltro, solo per citarne alcuni.

Inizio concerto alle 21,30, ingresso 10 euro. Info e prenotazioni allo 05471796594.