La nuova struttura sarà un’eccellenza regionale. Il taglio del nastro è previsto entro Pasqua

La giornata di sport dedicata ai quartieri non sarà soltanto fine a se stessa, ma rappresenterà anche l’occasione per presentare alla comunità cesenate la nuova pista di atletica che in queste settimane è in fase di ultimazione.

In effetti l’impianto sta subendo un profondo intervento di restyling pensato per consegnare alla città un impianto all’avanguardia a livello quanto meno regionale in grado di ospitare eventi di prima fascia.

Sul tavolo c’è un investimento di 4 milioni di euro, i cui frutti saranno visibili a stralci. Oggi sono quasi ultimati gli spogliatoi ed è stato realizzato un pistino di tre corsie dedicato al riscaldamento degli atleti e collocato a fianco della pista principale che, dopo aver accumulato una serie di ritardi, dovrebbe essere inaugurata entro Pasqua.

Entrambi i rettilinei saranno omologati per gli arrivi, in modo da far fronte al problema del ’vento contro’ che spesso in passato ha dissuaso atleti di importanza nazionael dal partecipare a gare organizzate in città, viste le ridotte possibilità di migliorare i propri record personali.

Ci saranno anche quattro pedane dedicate ai salti e due aree per i lanci.

Entro la fine di maggio dovrebbe anche essere realizzata la copertura su una parte della tribuna, mentre nello spazio al chiuso sotto i gradoni, è stato ripristinato il pistino indoor dopo i danni causati dall’alluvione.

Negli intenti iniziali c’era l’idea di ampliare l’area a uso e consumo degli atleti durante il periodo invernale, ma il progetto è stato modificato in corsa: l’amministrazione comunale ha così deciso di realizzare una palestra separata dal resto della struttura, ma comunque attigua alla pista. Anche in questo caso i lavori sono in corso, con la previsione di essere conclusi all’inizio del 2026.

