La Nuova Virtus Cesena promuove l'educazione sportiva e il talento

La Nuova Virtus Cesena lunedì sera ha iniziato un percorso di formazione volto a creare una sana educazione sportiva tra i suoi associati e non solo. La sala del quartiere Cesuola ha ospitato il convegno dal titolo ‘Meglio social o mal accompagnati - cresciamo le persone verrà fuori l’atleta’, un incontro formativo che ha visto come protagonisti Stefano Armuzzi e i Iacopo Casadei (autori del libro Anatomia del talento) due esperti con un vasto bagaglio di esperienza nel mondo delle neuroscienze e della psicologia. Per l’occasione, i due relatori hanno sviscerato il concetto di talento sotto molteplici angolazioni, cercando di rispondere alle domande su come riconoscerlo, coltivarlo e supportarlo. Armuzzi ha spiegato come il talento non sia solo una questione di genetica, ma anche di esperienza, allenamento e motivazione, sfatando il mito del talento innato come unico fattore determinante per il successo. Casadei, ha invece approfondito l’aspetto psicologico del talento, affrontando temi come la resilienza, la mentalità di crescita e la gestione delle emozioni. Sviluppare una ‘mentalità vincente’, in grado di stimolare il miglioramento continuo e superare le difficoltà, due fattori che sono spesso determinanti quanto la competenza tecnica in qualsiasi campo, scolastico sociale e sportivo. "La serata – ha commentato la Nuova Virtus in una nota diffusa al termine dell’evento – si è rivelata un’opportunità unica per riflettere su come ognuno di noi possa migliorare e sviluppare le proprie potenzialità in modo concreto, su come i genitori debbano essere in grado di supportare i propri figli anche nelle difficoltà, nella frustrazione della sconfitta, nella delusione della panchina e dei no ricevuti, ma anche in quella dei voti negativi assegnati a scuola. Serve dunque sostenere a casa, a bordo a campo e sulle tribune attraverso un rinforzo positivo perché quando un genitore insulta gli avversari o gli arbitri, sta trasmettendo ai propri figlie l’idea che vincere è più importante del rispetto e della correttezza e del gioco di squadra".