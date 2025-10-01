La Nuova Virtus Cesena pronta a ripartire: "Tanti infortuni, subito un avvio in salita"

Si inizierà a fare sul serio domenica pomeriggio a San Lazzaro, quando gli arbitri alzeranno la prima palla a due della stagione del campionato di basket femminile di serie B al quale la Nuova Virtus Cesena parteciperà con tutta la determinazione di una squadra giovanissima impaziente di misurarsi in un percorso difficile con l’obiettivo di lavorare tanto, crescere in fretta e blindare la permanenza in categoria. Tutte questioni delle quali si è ampiamente discusso anche ieri, in occasione della presentazione del roster avvenuta al ristorante ‘I Girasoli’.

"La preparazione sta procedendo bene – ha commentato coach Luca Chiadini – e sono soddisfatto nel registrare una crescita costante del gruppo, testimoniata anche amichevole dopo amichevole. Si respira l’aria frizzante di chi, pieno di entusiasmo, sta facendo di tutto per farsi trovare al meglio in vista dell’inizio del campionato. Proprio per questo sotto il profilo tecnico fin qui ho lasciato che soprattutto in attacco le ragazze si muovessero senza troppi paletti, per dar loro la possibilità di concentrarsi sulla velocità del gioco, sulla fluidità delle azioni e sulla spontaneità delle ‘letture’. Da questi giorni abbiamo invece iniziato a lavorare più concretamente sulla tecnica".

Col fischio d’inizio ormai vicino, pare però che la dea bendata abbia deciso di voltarsi da un’altra parte. Oltre al problema legato alla stella del gruppo (la giocatrice italo-argentina Natalia Tondi è stata operata di appendicite acuta e dovrà restare a riposo per circa un mese), sono da registrare il dito rotto di Elisa Bertozzi, il problema alla caviglia di Camilla Chiadini, quello alla spalla di Ilaria Gori e quello alla coscia di Cristina Babini. "Spero di recuperare quante più giocatrici possibili – ha abbozzato Chiadini – ma in ogni caso non abbiamo intenzione di iniziare la stagione fasciandoci la testa. Il calendario ci riserva un avvio in salita, il che più che un ulteriore problema, mi pare una opportunità: scollinato quello, avremo modo di presentarci al meglio nel clou del campionato. Daremo tutto, sempre, contro tutte le avversarie".

Il progetto della prima squadra, allestito in collaborazione con Faenza, è strettamente legato alla crescita dal vivaio: "Stiamo coltivando talenti in tutti i gruppi del settore giovanile (anche grazie alla partnership coi forlivesi dell’Aics) – ha aggiunto la vice presidente Ivana Donadel – allestendo squadre competitive in ogni categoria. L’intento è quello di far giocare le nostre atlete mettendo al primo posto la crescita e il miglioramento di tutto l’organico. Sotto questo punto di vista svolgerà un ruolo cruciale anche il qualificato staff tecnico che seguirà tutte le squadre. Non basta: durante l’estate abbiamo effettuato anche una serie di importanti interventi sotto il profilo societario, rinforzando la struttura nell’ottica di una programmazione pluriennale".