La Nuova Virtus domina a Parma. Blitz delle romagnole nel finale La Fse Progetti Nuova Virtus Cesena conquista una fondamentale vittoria in trasferta contro la Magika Parma, 57-42, nella lotta per la permanenza in serie B femminile. Cesena raggiunge quota 8 punti, mentre le padrone di casa restano a 6. Un match equilibrato fino all'ultimo quarto, dove Cesena prende il controllo e si impone. Prossimo impegno cruciale contro San Lazzaro.