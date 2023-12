La Nuova Virtus si gode la crescita del vivaio

L’attività del settore giovanile della Nuova Virtus Cesena è partita il 4 settembre con tante novità nell’ organico e con progetti sportivi in fase di implementazione.

"L’entusiasmo per la storica conquista delle Finali Nazionali Under 15 in collaborazione con Cervia Cesenatico dello scorso anno - si legge nella nota diffusa dal club - ci ha indotto a riorganizzare lo staff con la figura del nuovo responsabile Luca Cimatti a gestire la nostra sezione di basket femminile giovanile. Archiviato il campionato Under 19, abbiamo scelto di iscrivere due squadre, entrambe guidate da coach Pier Filippo Rossi, al torneo Under 17. Attualmente la squadra ’Bianca’ è seconda in classifica con una 1 sola sconfitta maturata e la squadra ’Nera’ al quarto posto".

L’ Under 15, sotto la guida del tecnico della prima squadra Luca Chiadini che segue pure l’Under 14, si avvia a passare come seconda alla fase regionale, un traguardo inatteso ma meritato a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto in palestra.

Anche il gruppo Under 14 sta facendo esperienza con ottimi risultati.

Arrivano poi le Esordienti (nate nel 2012 ), guidate da Ivana Donadel, che dal 3 gennaio sarà uno dei capo allenatori della Rappresentativa Regionale Under 15 femminile che parteciperà a Rimini al Trofeo Fabbri. La squasdra si sta distinguendo sia numericamente, con ben 17 ragazze iscritte, che tecnicamente.

I numeri del Minibasket ( settore nel quale Mara Bianconi e Aurora Nociaro, giocatrici di serie B, collaborano in palestra come istruttrici) sono in crescita e hanno permesso alla Nuova Virtus di iscrivere 2 squadre al campionato Fip Gazzelle 2013 e Gazzelle open in collaborazione con Cesena Basket 2005.

La partnership con Cesena Basket 2005 riguarda anche l’attività delle scuole primarie del territorio e nei prossimi mesi promette di evolversi ulteriormente.

L’ entusiasmo risocntrato verso il à minibasket, ha poi spinto il club a organizzare diversi open day e prove gratuite per tutte le bimbe che si vorranno avvicnare a questo sport.

"Il nostro obiettivo per il 2024 - riflette il responsabile del settore giovanile Luca Cimatti - è quello di far diventare le nostre ragazze migliori di quello che sono ora attraverso l’impegno e la crescita personale e tecnica insegnando i valori di uno sport di squadra e non cercando il risultato fine a sè stesso ma attraverso un percorso di crescita e di responsabilità di ognuna di loro. L’obiettivo sportivo è invece quello di incrementare i numeri e soprattutto instaurare collaborazioni con le diverse realtà femminili del territorio, creando sinergie e progetti a lungo termine per appassionare sempre più bimbe alla pallacanestro, nella speranza che anche gli spazi e le palestre possano essere consoni per una realtà come la nostra in crescita".