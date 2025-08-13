La Nuova Virtus si prepara al nuovo corso. Presentati il roster e l’assetto societario

La Nuova Virtus Cesena ha annunciato la composizione della rosa della prima squadra impegnata nel prossimo campionato di basket femminile di serie B. Come era stato anticipato dal club e dai suoi dirigenti nelle scorse settimane, si tratta di un roster formato da atlete giovanissime, assemblato grazie alla collaborazione avviata con Faenza Basket Project, che permetterà alle ragazze di entrambe le società, con alcuni nuovi arrivi importanti, di entrare a far parte di un nuovo progetto.

Lo staff tecnico è guidato da coach Luca Chiadini, che avrà come vice Luca Cimatti e come assistente e addetto alle statistiche Roberto Andreoli. Il ruolo di preparatore fisico sarà invece ricoperto da Lorenzo Ricci di Ground Up.

Ivana Donadel, vice presidente della società, sarà anche il general manager della squadra, mentre Giovanni Bucci sarà il team manager, supportato dalla collaborazione di Domenico Di Cristo che coprirà il ruolo di addetto agli arbitri.

Intanto Fse Progetti ha confermato il suo ruolo di main partner, condividendo la passione e l’entusiasmo per il nuovo progetto ormai in rampa di lancio. Ecco dunque la rosa: Alice Giorgietti (1999), Elisa Bertozzi (2004), Ilaria Gori (2006), Olivia Nyemeg (2006), Beatrice Rotaru (2006), Maria Laura Valerio (2006), Maria Cristina Babini (2007), Chiara Cavina (2007), Ivona Scekic (2007), Camilla Chiadini (2008), Carlotta Chiadini (2008), Alessandra Cosaro (2008), Sofia Di Cristo (2008), Elyen Gori (2008), Eleonora Imbroglini (2008), Veronica Mazzoni (2008), Veronica Marras (2008), Anita Petazzoni (2008) e Melody Reda (2010).