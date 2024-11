La Nuova Virtus si rialza. Vittoria sul San Lazzaro

Nel campionato di basket di serie B femminile, dopo le ultime deludenti prestazioni al tiro accompagnate da risultati poco gratificanti sul parquet, la Fse Nuova Virtus Cesena è riuscita a invertire la rotta, andando a vincere di 2 (70-68), contro San Lazzaro, al termine di un match estremamente combattuto che alla fine ha premiato il carattere delle padrone di casa. Il segnale è certamente incoraggiante in vista del prosieguo del torneo, a patto che la squadra di coach Luca Chiadini riesca a mantenere il timone ben saldo nella direzione giusta, come ha dimostrato di saper fare.

La partita. Dopo essere andata in svantaggio subito dopo la palla a due, la Fse Nuova Virtus accende i motori e piazza un primo break di 8-2 subito recuperato però da San Lazzaro che si riporta in vantaggio per la seconda, ma anche ultima volta, del match; Currà suona la carica e Andrenacci e Gori rispondono con due triple consecutive che piazzano un secondo break (25-17 al 10’). Nel secondo periodo San Lazzaro attinge punti da tutte le proprie giocatrici, mentre per Cesena è Duca quella maggiormente incisiva con 9 punti e 5 rimbalzi, molto ben assistita da Pollini con due triple e Currà che chiude il periodo con un altro tiro pesante (47-35 al 20’). Nella ripresa San Lazzaro mischia le carte in difesa e accorcia lo svantaggio (58-54 al 30’), si arriva così all’ultimo quarto, che non è per deboli di cuore: Cesena prova a gestire il risultato e ci riesce fino al momento in cui Albieri piazza una tripla che riporta San Lazzaro sul -2, svantaggio che si ripresenta allo scoccare dell’ultimo minuto di gioco quando Battistini commette fallo su Trombetti che realizza il primo e sbaglia il secondo tiro libero, ma San Lazzaro recupera il rimbalzo offensivo trovandosi dunque per le mani la palla della vittoria. A rovinare i piani delle ospiti ci pensa Duca, che negli ultimi 30 secondi recupera due palloni, strappa un rimbalzo difensivo, sbaglia un tiro e subisce un fallo. Una centrifuga di emozioni che vale la terza vittoria virtussina su cinque partite giocate.