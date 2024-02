La Nuova Virtus torna a sorridere. Finale Emilia finisce doppiata

Non finisce di sorprendere la Fse Progetti Nuova Virtus Cesena che dopo l’impalpabile prestazione offerta contro San Lazzaro nel giorne playout del campionato di basket di serie B femminile, ha messo in scena una prova da applausi (come quella cono Parma) contro Finale Emilia, andando a vincere 81-35.

La partenza delle cesenati è molto nervosa e contratta, ma la difesa si assesta in fretta, partendo dai rimbalzi di Andrenacci, Nociaro e Battistini . I risultati si vedono in frett anache dll’altra parte del campo, grzie a un parziale di 18-0 che vale il 23-6 al 10’.

Nel secondo periodo Finale Emilia (ultima della classe, con una sola vittoria fin qui conquistata, peraltro proprio ai danni di cesena) prova a replicare segnando 7 punti nel giro di pochi possessi, ma la Fse riparte a macinare gioco e difesa riuscendo a piazzare un secondo break di 12-0 che spegne il timore sulle sorti dell’incontro.

Dopo l’intervallo lungo, l’obiettivo imposto da coach Chiadini diventa così quello di aumentare sempre di più il divario, in vista di una possibile classifica avulsa al termine di questa fase del campionato e la squadra risponde con Andrenacci, Nociaro (che gioca su una caviglia sola, per via di un lieve infortunio rimediato nel primo tempo), euna ritrovata Battistini.

Da segnalare anche il buon debutto di Camilla Moretti, atleta cresciuta nel vivaio cesenate, che ha messo a referto i suoi primi 4 punti.

Adesso il calendario della Nuova Virtus prevede l’ostica trasferta a Scandiano (seconda nel girone) venerdì 16 febbraio.

Il tabellino. Nociaro 3 (5 assist), Chiadini Car, Bianconi 16, Battistini 13 (9 rimbalzi), Venanzi 16, Cedrini 3 (7 rimbalzi), Bertozzi 6, Andrenacc i 16 (12 rimbalzi, 4 assist), Guidi 2, Minguzzi 2, Semprini, Moretti 4.All: Chiadini.Ass: Andreoli, Fullin.