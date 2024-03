La Nuova Virtus torna a vincere

È tornata al sorriso la Fse Progetti - Nuova Virtus Cesena, che nel campionato di basket di serie B femminile ha capitalizzato al meglio l’anticipo di venerdì sera, imponendosi per 66-31 su Peperoncino Libertas: terza vittoria dei playout che vale l’aggancio in classifica alla prossima avversaria Fidenza. Eppure le premesse non erano delle migliori, visto che la Fse era uscita sconfitta da entrambi gli scontri con Peperoncino durante la stagione regolare ed era per di più reduce dall’ennesima delusione (ko contro la prima della classe). Tuttavia le cesenati hanno risposto coi fatti, mettendo in campo impegno, determinazione e voglia di vincere. Preso il largo già nel primo parziale, conclusosi 12-4, la Nuova Virtus ha così continuato a salire di colpi, arrivando a mettere la partita in frigo già al termine del secondo quarto, quando le squadre sono andate negli spogliatoli col parziale di 32-10. Da lì alla fine le padrone di casa hanno arrotondato il margine. Il tabellino: Nociaro, Clementi 2, Bianconi 9, Battistini 9, Venanzi 11, Cedrini 2, Bertozzi 2, Andrenacci 14, Girelli 9, Minguzzi 2, Semprini 6, Moretti. All: Chiadini.