La Nuova Virtus vince e aggancia Valtarese

Vittoria sudata per la Fse Nuova Virtus Cesena che nel campionato di basket di serie B femminile ha conquistato un prezioso successo (78-73) contro Valtarese, raggiungendola così in classifica a quota 24 punti. Il primo quarto si apre con un buon ritmo da parte di entrambe le squadre, con Cesena che ha cerca di sfruttare il fattore campo per imporsi subito nel punteggio e con Noemi Duca a farla da padrona in attacco. Valtarese però risponde colpo su colpo, mantenendo inalterato il distacco grazie alla precisione al tiro da tre punti (alla fine dell’incontro saranno ben 15 i canestri realizzati da dietro l’arco). Si arriva così al 10’ in perfetta parità sul 25-25.

Nel secondo quarto, la difesa di Cesena inizia a prendere le misure alle avversarie, riuscendo a limitarne le soluzioni offensive. In questo modo la squadra diretta da Mara Fullin e Ivana Donadel entra negli spogliatoi per l’intervallo lungo avanti di 5 punti, sul 40-35. Dopo la pausa però Valtarese, approfittando di alcuni errori difensivi delle padrone di casa, firma un parziale di 22-12 che potrebbe decidere il match, ma la Fse Nuova Virtus non ci sta e affidandosi all’altra sorella Duca, Eleonora (8/9 al tiro per lei), supportata da una eccellente Mara Bianconi (a sua volta autrice di 25 punti con 5/8 da tre), prima ricuce il distacco e poi mette la freccia.

Valtarese dimostra però ancora grande carattere, aumentando la pressione difensiva e provando a rientrare continuando a martellare da fuori, ma una ‘bomba’ della baby Carlotta Chiadini, tre tiri da 3 di Bianconi, la freddezza ai liberi e la gestione dell’ultimo possesso permettono alle padrone di casa di chiudere la sfida tornando a sorridere. Restano ora cinque gare alla fine: il prossimo appuntamento per le cesenati sarà sabato sera a Parma contro la Magik Rosa, terzultima a 8 punti.

Il tabellino: Gori 6, Giorgini, Chiadini Carlotta 8, Battistini 6, Duca 16 (8/9 + 8 rimbalzi ), Andrenacci 9, Currà 8 (+6 rimb), Gori E ne, Marras, Biondi ne, Bianconi 25 (5/8 da 3 3/5 da 2 + 7 rimbalzi ). All.: Fullin e Donadel.