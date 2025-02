La nuova vita di vecchi violini e ottoni

Che fine fanno gli strumenti musicali giunti a fine vita? Vecchi ottoni e violini possono essere salvati dalla discarica, se incontrano l’arte, e prendere quindi la forma di opere espressioniste che celebrano la mutevolezza dell’essere e l’eterno divenire delle cose. È questa l’essenza della mostra ‘Mutare o morire’, che inaugura domani a Bagno di Romagna, nella Loggetta Lippi in piazza Ricasoli. Dietro il progetto espositivo ci sono due artisti romagnoli, il sampierano Marcello ‘Jandu’ Detti e il forlimpopolese Michele ‘Millo 00’ Fontana, che si sono incontrati un po’ per caso e un po’ per destino, grazie proprio a una mostra.

"Millo aveva esposto un anno fa alla Galleria Garibaldi, spazio artistico a San Piero in Bagno che gestisco insieme ad altri due soci - racconta Detti -, le sue opere e la sua particolare tecnica pittorica mi hanno subito colpito. Ho pensato che potessero essere un contenitore perfetto per dare colore alle mie installazioni, realizzate con vecchi strumenti musicali deformati e schiacciati".

Marcello Detti è un artista noto a livello locale: ha ereditato la passione per la scultura dal nonno ‘Gianduia’ (da qui il nome d’arte ‘Jandu’), ma nasce come musicista. È infatti trombonista, improvvisatore e compositore e oggi milita in diverse formazioni, dai Supermarket, ai Cucoma Combo, a Giacomo Toni e la Novecento Band. Da qualche anno si è dedicato al recupero di vecchi ottoni, con cui realizza lampade e opere di design. "Tutto dovrebbe mutare e adattarsi per non morire, le persone così come gli oggetti - spiega a proposito della mostra -. Anche i vecchi strumenti musicali possono cambiare per sfuggire alla morte. Dopo essere stati barbaramente schiacciati o bruciati, vengono accolti dal pennello di Millo 00 che, inserendoli in variegati contesti, dona loro una nuova vita".

Ecco allora dieci installazioni visionarie in cui vecchie trombe, tromboni, bombardini, flauti traversi, clarinetti, piatti della batteria, schiacciati e deformati, e un violino, in questo caso modellato dal fuoco, non sono più oggetti inerti, ma simboli di trasformazione e di rinascita, inseriti in un racconto visivo dal forte impatto emotivo. Il linguaggio pittorico di Millo 00 richiama l’espressionismo astratto e la street art: le sue pennellate vigorose e gli schizzi di colore trasmettono energia e senso della trasformazione. La mostra ‘Mutare o Morire’ domani inaugura alle 10 e rimane allestita alla Loggetta Lippi fino al 28 febbraio.

Carlotta Benini