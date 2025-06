La ‘Our Youth Orchestra’ si presenta alla città. Anteprima del concerto per il ‘For Fest’

Domani alle ore 18.30, alla parrocchia dell’Osservanza si presenterà la ‘Our Youth Orchestra’, orchestra fondata da giovani compositori e musicisti del territorio. In programma ‘Sacra Nova’, un viaggio musicale tra composizioni intime, meditative, spirituali, in cui il sacro non è rito, ma respiro, ascolto, presenza. E’ un’anteprima del programma che alcuni ragazzi della neocostituita orchestra presenteranno a luglio al festival di musica contemporanea ‘For fest’ nella città di Kroměříž, Repubblica Ceca.