La palestra della mente. Domani le lezioni per allenare la memoria

Anche la mente ha la sua palestra. A Cesenatico è situata in viale Torino, nella sede del centro sociale Cesenatico Insieme, dove è stato programmato un corso di "Ginnastica della memoria", che sarà tenuto da uno psicologo. L’iniziativa si sviluppa in incontri sulle tecniche e le azioni concrete per tenere allenata la memoria. Le lezioni si tengono nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15 alle 16.15. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando allo 0547 672922 oppure recandosi direttamente al numero 6 di viale Torino, dove c’è anche un luogo di incontro. Le iscrizioni sono aperte.