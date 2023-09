La panetteria delle Vigne compie 55 anni

Lì le ciambelle uscivano col buco già 50 anni fa. Festeggia cinquant’anni di fedeltà associativa alla Confartigianato (si iscrisse nel 1973) e 55 di attività sempre di alto livello, la panetteria del quartiere delle Vigne aperta nel 1968 da Sergio Valentini (poi mancato nel 1995) e dalla moglie Nives Manzi. Nel locale in via XV aprile quasi di fronte alle piazzetta nel cuore del quartiere il negozio conserva il sobrio e lindo arredamento d’un tempo dove luce colori si irradiano dalla vetrina sul banco con i dolci e i prodotti salati allineati in bella vista, con i pezzi prelibati della ciambella e del pane con le olive, a contorno della decina di tipologie di pani esposti negli scaffali.

Ieri mattina Confartigianato Federimpresa Cesena, rappresentata dal vicesegretario Giampiero Placuzzi e da Cristiana Suzzi, ha consegnato una targa per rendere onore al mezzo secolo di appartenenza all’associazione e alla meritoria attività nonché al valore artigiano prodotto in tanti anni di storia d’impresa. Erano presenti Nives Manzi, il figlio Alberto, il panificatore che la affianca, e la moglie Donatella. "Avere una panetteria è stata ed è ogni giorno una scelta di vita e di un lavoro nobile– dice Nives Manzi – e noi siamo panettieri felici di esserlo. Io e mio marito Sergio abbiamo abbracciato il mestiere fin dall’inizio con passione e dedizione, con tutti i sacrifici che comporta, e così nostro figlio Alberto. Abbiamo sempre vissuto nella casa sopra la bottega e siamo fieri di essere divenuti un punto di riferimento del quartiere delle Vigne, dove viviamo. Il bello di una panetteria è vendere ai clienti conversando e anche confidandosi. Siamo orgogliosi di avere resistito così a lungo e andiamo avanti fiduciosi, il nostro lavoro è la laurea acquisita sul campo e la targa di Confartigianato, che ci onora e ci commuove, la condividiamo con il nostro Sergio, il fondatore dell’azienda".