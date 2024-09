La Panoramica, la nuova passeggiata del benessere

Spunta la croce dal monte di Pian di Basilica, che svetta a est di Bagno di Romagna e che rappresenta il punto più suggestivo e, appunto, più panoramico dell’itinerario "La Panoramica", inaugurato sabato scorso, con la partecipazione di vari escursionisti. Una iniziativa che Tre Terme, con la proficua collaborazione dell’Associazione Guide Ambientali Esploramontagne, ha ritenuto di concretizzare per arricchire l’offerta turistica e ampliare le possibilità di intrattenimento dei propri ospiti, promuovendo il raggiungimento del benessere psico-fisico, anche tramite un’attività dinamica e divertente, vale a dire la "passeggiata del benessere".

E’ stata, dunque, ampliata la rete di percorsi escursionistici esistente, realizzando alcuni "percorsi benessere", che hanno le peculiarità di essere raggiungibili senza utilizzo di mezzi, di svilupparsi in percorsi escursionistici veri e propri, ma con un livello di difficoltà semplice, alla portata di chi desideri fare un po’ di movimento dolce, in autonomia o con guida escursionistica abilitata. A questo proposito, nel 2022 è stato inaugurato il "Bosco del Benessere" e nel 2023 il percorso "Quattro passi attorno a Bagno". Ora, è stato inaugurato il sentiero "La Panoramica", un altro suggestivo itinerario ad anello di facile percorrenza, che ha altresì la peculiarità, salendo in quota, di mostrare scorci panoramici mozzafiato.

Nell’ambito dei lavori, per rivitalizzare quel vecchio sentiero, è stata ripristinata anche l’installazione della croce in legno, dove sino a alcuni decenni fa svettava, appunto, una delle tre "Crocine" originarie di Bagno, erette a benedizione del paese.

gi. mo.