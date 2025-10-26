La parabola del nuovo : "L’intelligenza artificiale impoverisce la lingua"

di Francesca Montuschi La storia ci insegna che le innovazioni a volte sono enfatizzate con metafore sensazionalistiche, in altri casi vengono travisate, ipervendute e poi inevitabilmente ridimensionate. L’euforia prima e il disincanto poi. La curva di crescita dei Large Language Models (LLM) pare aver raggiunto nel 2025 il suo limite superiore ed essere ora nella cosiddetta fase di avvallamento. "Riprendendo quanto scritto recentemente da Jackie Fenn, analista della società di ricerca e consulenza Gartner Inc., si può affermare che lo sviluppo dei LLM stia seguendo il suo percorso lungo il cosiddetto hype cycle: dopo aver suscitato speranze e aspettative, ora abbiamo raggiunto la fase della disillusione collettiva", queste le parole del professore Adriano Ferraresi, docente universitario di lingua, traduzione e linguistica inglese e residente da tempo nel nostro territorio. I LLM saranno probabilmente caratterizzati da altri cicli di hype, ad ogni avanzamento tecnologico significativo. Si tratta finora di un percorso non ancora completato, con i dovuti distinguo nei vari ambiti applicativi, affinché "l’IA riesca davvero ad entrare nella fase di plateau della produttività, diventando una tecnica di ogni giorno valutata per i vantaggi che realmente è in grado di produrre, pur nei limiti e rischi che si possono innescare e quindi contenere". Uno stallo che, secondo Fenn, implica un reset e l’occasione per fare chiarezza: "perché ogni caduta dell’hype libera spazio, per implementare, progettare, mantenere, sviluppare". Il mantra è sempre più o meno lo stesso: la Generative AI non deve sostituirsi all’uomo, ma ampliare le sue capacità. Di certo l’IA sta contribuendo a trasformare la lingua parlata, accelerando processi che un tempo richiedevano decenni o addirittura secoli. "Con l’IA la lingua è diventata un flusso di combinazioni probabilistiche. Si tratta di un linguaggio pronto al consumo, ovvero di una formula digitalizzata che tende inevitabilmente a svuotare le parole del loro peso specifico dato dal vissuto esperienziale ed emozionale, dalla fatica di pensare prima e trasporre poi il pensiero in scrittura". Il professor Ferraresi evidenzia anche l’emergere di un possibile deep effect, provocato dalla penetrazione linguistica profonda dei LLM nel parlato umano: "i chatbot influenzano non solo il modo in cui scriviamo, ma condizionano anche il modo in cui parliamo". A seguito della diffusione ormai di massa dei chatbot si è riscontrato un aumento molto significativo nell’uso di alcuni termini tipici del linguaggio dell’IA, definiti buzzwords, ovvero le parole più in voga e prevalenti nel mainstream. Queste parole sono anche rivelatorie dell’uso dell’IA, quasi una prova del nove. "Termini come delve, intricate, surpass, boast, meticulous, strategically, underscore sono molto frequenti nei testi generati dai LLM in lingua inglese, ma fino a poco tempo fa era raro sentirli pronunciare in conversazioni spontanee". I sinonimi di questi termini non hanno mostrato un analogo incremento di diffusione: ciò suggerisce che le persone non stanno ampliando il loro vocabolario grazie agli input dei modelli di IA, bensì tendono a riprodurne inconsciamente il linguaggio tipico. I LLM utilizzano un linguaggio medio, non informale, ma neanche particolarmente ricercato o forbito: "può essere descritto come una linea piatta, rispetto ai picchi che salgono e scendono tipici di una lingua parlata". Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello che, con la diffusione dei LLM, le diverse lingue stanno diventando sempre più simili all’inglese, perché le applicazioni di IA scrivono in inglese e poi traducono nelle varie lingue (italiano o altro), con strutture sintattiche che rimangono però ancorate alla lingua di partenza. "Quello che succede è che, in qualche modo, l’IA importa i canoni inglesi, per cui le frasi sono brevi, antepongono spesso l’aggettivo al soggetto, non contengono nessuna subordinazione e il discorso è il più lineare possibile. Viene fatto scarso ricorso alle congiunzioni e alcuni inglesismi stanno diventando sempre più frequenti, come ad esempio "frizzare", "applicare", "fittare", ecc.". E da qui alla standardizzazione il passo appare breve. Dunque, si va verso modelli dominanti. Ciò significa che quello che è più frequente è più probabile che sia rappresentato nella lingua prodotta dall’IA. "Sì, uno degli effetti è che sono quasi scomparsi i verbi essere e avere, ausiliari e quindi troppo basici. Al tempo stesso si nota un forte incremento nell’impiego delle strutture a specchio, come ad esempio ‘da un lato e dall’altro’, della cui diffusione si riscontra una accelerazione anche nel parlato". Ci domandiamo sempre più spesso se i cambiamenti nel linguaggio che osserviamo oggi derivino semplicemente dall’uso meccanico di uno strumento, e dalla ripetizione di quello che ci dice, oppure se l’IA stia effettivamente influenzando in maniera più profonda il sistema linguistico umano, con possibili implicazioni anche etiche e sociali. Perché, se la parola diventa gesto automatico e ripetitivo, termini come resilienza, sostenibilità, inclusività rischiano di trasformarsi in segnali di appartenenza, piuttosto che essere espressioni di valore. Resta forse una possibilità: custodire nella lingua una scintilla di originalità e disobbedienza. "Il compito più urgente non è tanto quello di parlare, quanto quello, più arduo e più raro, di trovare di nuovo il coraggio di dire. Si tratta di cercare nella parola non il consenso, non l’effetto, ma il senso profondo: è lì che resta il fattore umano da preservare. Nel rumore irrefrenabile di algoritmi e formule ripetute va nutrito il silenzio della parola autentica, resa tale dal valore aggiunto umano nell’era dell’intelligenza artificiale. Per la lingua significa conservare il lume di umanità delle parole, il pensiero che si fa parola". Secondo il modello proposto da Fenn, si può affermare che la Generative AI abbia iniziato a scivolare nella fase della disillusione e che, quindi, stia generando un impatto regressivo sulla lingua. "Se ne parla poco. Il risultato è che la narrazione dominante rimane immacolata, mentre le crepe crescono".