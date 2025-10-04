Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Cesena
CronacaLa paratoia regge l’urto. Allagamenti scongiurati
4 ott 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
La paratoia regge l’urto. Allagamenti scongiurati

Sperimentato il nuovo assetto sul molo di Levante con la chiusura delle Porte. Vinciane, da metà ottobre al via i lavori sulla parte terminale della banchina .

Nei giorni scorsi sono state chiuse le Porte Vinciane ed è stato sperimentato per la prima volta il nuovo assetto del molo di Levante con la paratoia orizzontale, il muretto antiesondazione a protezione della zona e delle attività economiche e le paratie. Grazie all’intervento realizzato non si sono verificate le ingressioni marine che invece in passato erano consuete con le porte chiuse, garantendo così maggiore sicurezza a tutta la zona ed ai due ristoranti presenti in quel tratto, che sono lo Sloppy Joe’s e La Baia. Questa zona da vent’anni finisce sott’acqua in occasione degli eventi estremi e quando il Comune è costretto a chiudere le Porte Vinciane, per impedire al canale di esondare in centro storico, dove ci sono ben 400 fra ristoranti, bar, negozi, uffici e abitazioni.

Sempre sull’asta di Levante si stanno ultimando i lavori nella sede dell’Ufficio circondariale marittimo, che dallo scorso anno si è dovuto trasferire in viale Leonardo da Vinci, dove c’era il Posto estivo di polizia. Presto lo storico edificio accanto al faro tornerà operativo e la Guardia Costiera di Cesenatico tornerà nella sua sede, liberando i locali in viale Leonardo da Vinci. Dopo la pausa per la stagione estiva, a metà ottobre riprenderanno i lavori per la demolizione ed il rifacimento delle celle frangiflutti e della struttura portante negli ultimi 50 metri del molo, ancora interdetti per motivi di sicurezza, anche se in realtà utilizzati regolarmente da molti giovani durante la stagione estiva e da pescatori amatoriali.

I lavori sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia, con un investimento previsto è di un milione e mezzo di euro, coperto per il 98 percento da un finanziamento della regione Emilia-Romagna.

Il sindaco Matteo Gozzoli è molto soddisfatto della prima tranche dei lavori: "Dopo il completamento del muretto antiesondazione di 96 centimetri, delle paratie e della nuova paratoia orizzontale, per la prima volta sono state chiuse le Porte Vinciane e devo dire che le cose hanno funzionato per il meglio. L’acqua e la sabbia si sono fermate lontano dalle attività commerciali e dai ristoranti, che in precedenza finivano regolarmente sott’acqua ad ogni mareggiata, migliorando la sicurezza del territorio, che era il nostro obiettivo primario. Adesso riprendiamo i lavori per ristrutturare il molo di Levante, andando a completare un progetto molto importante".

Giacomo Mascellani

