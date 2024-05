La parlamentare. Moretti presenta la sua Europa

Questa sera alle 20,45, al cinema Eliseo, si tiene un incontro pubblico con l’europarlamentare Pd Alessandra Moretti per la presentazione del suo nuovo libro "Vita rivoluzionaria di una donna comune" (Baldini+Castoldi editori) e per discutere delle prossime elezioni europee e delle proposte del Partito Democratico "per un’Europa sociale, verde e giusta". "Sarà questa l’occasione - afferma il segretario del Pd di Cesena Lorenzo Plumari che interverrà con il sindaco Enzo Lattuca e la consigliera regionale Lia Montalti – per raccontare anche la nostra idea di Europa. Un’Europa di pace, opportunità, uguaglianza e libertà. Un’Europa che torni a essere centrale nel mondo e nella vita delle persone".

Il volume "Il Codice di Camaldoli, un rinnovato impegno dei cattolici", uscito qualche mese fa per l’editrice Tipografia faentina, verrà presentato lunedì sera alle 21, nella sede dell’associazione Benigno Zaccagnini in corso Sozzi 74. Sarà presente l’autore Paolo Castellari, che dialogherà con Pierluigi Castagnetti (presidente dell’associazione “I Popolari”) e la consigliera regionale Manuela Rontini. "Riscoprire e rileggere il codice di Camaldoli significa andare alle fondamenta dell’impegno politico dei cattolici democratici", commenta Damiano Zoffoli, presidente dell’associazione Benigno Zaccagnini–.