La parrocchia a Gattolino fa festa con la focarina

Una serata dal sapore antico a Gattolino, in occasione della focarina per la festa di San Giuseppe. Oggi alle 20.30 ci si troverà presso il parco della chiesa e si accenderà il fuoco mentre si pregherà per la pace. Una festa creata in sinergia, sotto la direzione del parroco: gli alpini del Gruppo di Cesena, che hanno la sede sotto al campanile di Villachiaviche, prepareranno la polenta; il parrocchiano Tarcisio Casalboni il ragù; il gruppo cucina di Gattolino i dolci e l’allestimento; l’agriturismo Cà Marcella di Ardiano, offrirà il vino. Accompagneranno la serata i Pasquaroli adulti di Villachiaviche con i loro divertenti canti.