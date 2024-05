La partita dei rimborsi: "Beni mobili in stallo, 5mila euro sono pochi"

C’è chi ha messo mano ai suoi risparmi, chi ha anticipato le spese, chi è intervenuto alla bene e meglio per poter almeno tornare a vivere a casa e c’è chi invece la propria abitazione continua ad averla inagibile. Il tema dei risarcimenti ai privati è essenziale, tanto più ora, visto che a un anno di distanza dalla tragedia si è ancora – quasi – fermi al palo. Il punto della situazione è stato tracciato dal sindaco Enzo Lattuca: "Per il momento il sistema Sfinge messo a punto dal Governo ha visto l’arrivo 190 pratiche cesenati. Di queste 152 sono relative a famiglie e 38 a imprese. Il numero è in aumento, segno che i periti stanno progressivamente portando a termine gli incarichi. Delle 190 pratiche, 45 sono state ritritate, evidentemente per correggere imprecisioni, un numero significativo. Di queste 45, 18 sono già state ripresentate. In una settantina di casi l’iter è in corso e ha già avuto il via libera da parte dei nostri uffici, mentre 44 domande hanno superato anche il secondo livello, quello dell’autorizzazione definitiva di Invitalia, che valuta anche la congruità della cifra richiesta. In pratica lì si è arrivati a dama". Superare l’iter significa avere diritto al risarcimento. La cifra è certa, ma vinee divisa in due tranche, metà a inizio lavori e metà alla fine. Riguardo ai 44 casi approvati, la somma complessiva riconosciuta è di un milione e 300.000 euro che corrispondono a una media di 30.000 euro di indennizzo per pratica. "Non sono briciole – ha aggiunto Lattuca – e il fatto di poter contare soltanto sulla metà dei fondi all’inizio dei lavori può essere più che problematico. In quest’ottica poteva essere decisiva la scelta di concedere il credito d’imposta. La norma era stata annunciata in fase di legge di bilancio, a fine 2023, ma al momento dal Ministero dell’Economia non è ancora arrivato alcun decreto che sblocchi la situazione". A chiudere il cerchio c’è la corposissima partita dei beni mobili: "Tenerli fuori dai rimborsi significa non essersi resi conto di quanto è accaduto – ha chiuso il sindaco - Accatastati lungo le strade non c’erano macerie, ma armadi, tavoli, divani, sedie, letti… Le case non sono crollate, certo si contano anche ingenti danni agli impianti e ai muri, ma ciò che quei muri contenevano è andato perso. Quanto vale quel danno? Si era parlato di 5.000 euro a forfait, una cifra che secondo noi è decisamente troppo bassa. Con 5.000 euro si arreda una stanza, non una casa. La decisione del Governo è slittata di un paio di settimane. Ci sono spiragli per alzare l’importo? Bene, ci misureremo col nuovo dato e prenderemo atto del fatto che in ogni caso qualsiasi cifra è meglio di niente. E a oggi, serve ricordarlo, dopo un anno, siamo fermi al niente".