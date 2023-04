La ’Pascoli’ chiede i fondi del Pnrr

Efficientamento energetico per la scuola secondaria di primo grado di via Pascoli. L’amministrazione comunale di Cesena sta per inviare un progetto dell’ammontare di 823.440 euro, relativo alla riqualificazione energetica della scuola media, che potrebbe garantire a Cesena la copertura del 70% dei costi delle opere previste grazie ai fondi del Pnrr.

"Così come in altri edifici scolastici della nostra città – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – con questi i lavori intendiamo procedere con l’efficientamento energetico dell’intero plesso ’ attraverso la realizzazione di opere di sostituzione completa degli infissi, di finitura e di ripristino. Gli interventi predisposti dovranno dunque garantire la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei consumi energetici annuali dell’edificio. L’edificio è già stato oggetto di interventi di efficientamento energetico con la realizzazione di una caldaia a condensazione, l’installazione di un sistema di telegestione impianto termico, impianto fotovoltaico".

L’intervento si inserisce nell’ambito delle azioni previste dal nuovo patto dei sindaci per l’adattamento climatico e consiste in varie opere fra cui la fornitura e posa di avvolgibili a taglio termico con profilo esterno in alluminio laminato verniciato.