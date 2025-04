La Pasqua a Bagno con le uova benedette

Anche quest’anno, per lodevole iniziativa della Pro Loco e dei suoi volontari, domenica a mezzogiorno, dopo la santa messa per la Pasqua, davanti alla basilica di Santa Maria Assunta, a Bagno di Romagna, ha avuto luogo, in una atmosfera festosa e coinvolgente, la distribuzione ai cittadini di uova sode benedette dal parroco monsignor Alfiero Rossi. Un momento di fraterna compagnia, piacevolmente avvolta anche dagli allestimenti della aiuola di piazza Ricasoli coi lavori della scuola materna di Bagno. Una bella iniziativa, quella della distribuzione delle uova benedette, promossa, ormai da vari anni, che incontra l’apprezzamento dei fedeli e dei tanti turisti che frequentano Bagno, che ogni anno, col fine settimana che porta alla Pasqua dà completamente inizio alla sua stagione turistica e termale, anche con la riapertura di tutte le sue strutture ricettive e della ristorazione.

A Bagno, con la settimana pasquale riapre l’attività, dopo la chiusura invernale, anche Terme di Sant’Agnese, mentre Ròseo Euroterme Wellness Resort è aperto tutto l’anno. Tornando alle uova benedette, a Bagno vengono consumate, in specie, a colazione per le festività di Pasqua e Pasquetta, abbinate, in particolare, al suo storico dolce tipico, la ’focaccia dolce di Bagno’. Un dolce che racconta anche storie di primavera, quando le galline ricominciavano (e ricominciano), dopo la stagione invernale, a fare le uova e così ogni famiglia preparava questa delizia per le tavole pasquali. La ricetta bagnese impone di utilizzare, per una focaccia da 1 chilo, oltre a zucchero, farina, scorza grattugiata di limone, 12 uova fresche.

gi. mo.