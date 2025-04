La passeggiata del porto canale intitolata a Benzoni

Il Comune intitola una via a Ferruccio Benzoni, il poeta nato a Cesenatico il 18 febbraio 1949 e prematuramente deceduto il 16 giugno 1997. Il nulla osta è arrivato dalla Prefettura, che ha accolto la domanda avanzata dall’Amministrazione su richiesta proprio dell’Associazione Ferruccio Benzoni, formata da amici ed estimatori del pluripremiato poeta. La strada scelta è la passeggiata lungo il porto canale di Cesenatico sull’asta di Levante, nel tratto compreso fra il Giardino degli Archi all’imboccatura del porto, in pieno centro, dove Ferruccio ha sempre vissuto e sovente vi passeggiava. E’ un luogo simbolico e di grande significato che vedrà l’installazione di un cartello dedicato.

Benzoni è stato un uomo di valore e che ha rappresentato tanto per la sua città, contribuendo ad elevare lo spessore culturale e a richiamare in riviera i grandi della poesia del Novecento. Alla figura di Ferruccio Benzoni è strettamente legato un periodo in cui a Cesenatico c’era un fermento culturale e poetico unico e di respiro internazionale, dove Benzoni, legato profondamente a Cesenatico e al porto canale, insieme ai colleghi Walter Valeri e Stefano Simoncelli, fondò la rivista ’Sul porto’.

Benzoni tra gli anni ’70 e gli anni ’80 ebbe rapporti con alcuni tra i maestri della poesia dell’ultimo secolo come Vittorio Sereni, Franco Fortini, Pier Paolo Pasolini, Giovanni Raboni e Vincenzo Cerami. Ha pubblicato cinque raccolte poetiche in vita tra il 1980 e il 1995 con "Sguardo dalla finestra d’inverno" pubblicata postuma nel 1998. In particolare la raccolta "Fedi nuziali" è stata pubblicata nel 1991 da Scheiwiller mentre nel 1995 è stata pubblicata "Numi di un lessico figliale" per Marsilio, in cui è rievocata l’esperienza della grave malattia che aveva colpito il poeta. La moglie Ilse assieme all’Ibc dell’Emilia Romagna ha poi pubblicato il libro "Postumo a me stesso" nel 2001, con la biografia, la bibliografia e le corrispondenze di Benzoni.

Più di recente, nel 2020, Marcos y Marcos ha pubblicato l’opera completa di tutte le sue poesie a cura di Dario Bertini con l’introduzione di Massimo Raffaeli. Il sindaco Matteo Gozzoli commenta così l’intitolazione: "Siamo molto felici che la Prefettura ci abbia autorizzato a procedere con questa intestazione, che è molto importante per la città, perché ne riconosce e ripercorre una parte culturale e storica di grande rilievo".

Giacomo Mascellani