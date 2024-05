La passeggiata della ’Memoria’ con Altrove teatro

Oggi alle 14,30, ritorna l’annuale appuntamento "In Memoria", ideato da Altrove Teatro di Cesena nei piccoli cimiteri dell’Appennino cesenate. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Tra Monti e Valli, si svolgerà nel cimitero di Crocesanta, località vicina a San Piero. Il rito teatrale prevede una breve passeggiata di 300 metri fino al cimitero raccogliendo i fiori di campo presenti lungo il tragitto, per ornare le sepolture ancora presenti fra le vecchie mura della struttura cimiteriale. Durante il percorso e all’interno del cimitero, i partecipanti saranno accompagnati dalla musica del violino di Andrea Giovacchini. Verranno, altresì, letti dagli attori di Altrove Sara Bucherini e Patrizio Orlandi alcuni testi scritti per l’occasione dalla stessa Sara e dall’autore Kristian Fabbri.