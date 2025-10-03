La passione romagnola resta altissima

La passione c’è sempre da altissima quota in serie B (terzo posto), al ventitreesimo in assoluto nella graduatoria dalla A alla C (secondo il sito italiani.it), questa è la fede per il Cesena con 7.578 abbonati. In cadetteria solo due metropoli ingiocabili come Genova (Sampdoria) e Palermo hanno fatto meglio (come pubblicato dal sito Pianeta serie B.it) rispettivamente a quota 20.382 tessere e 16.504. Lo scorso anno nella Romagna bianconera i fedelissimi furono poche centinaia in più (7.889) ai quali vennero aggiunti poi i ‘titoli corporate’ ossia i pacchetti riservati alle aziende e quelli speciali. Una posizione importantissima quindi e che rispetta il passato anche recente (stagione 2024-25, ritorno in B per la prima volta dopo il fallimento 2018) per il Cesena in cadetteria, da podio.

Per quanto riguarda le prime dieci posizioni al quarto posto c’è il neopromosso Avellino (7.140) seguono poi in ordine decrescente lo Spezia (6.874), Reggiana (6.392), Catanzaro (5.748), Modena 5746, Mantova 5.559, Frosinone 5.392. In ultima posizione in cadetteria il Sudtirol con circa 500 tessere. In assoluto tra le squadre professioniste il Cesena è quindi ventitreesimo in una classifica che nei primi otto posti vede altrettante formazioni di A e la squadra di B è la Sampdoria nona con appunto 20.392 supporter. Tutto questo secondo il sito italiani.it che segnala in testa Roma (sold out) e Inter a quota 40mila, seguono Milan 38mila e le prime sei posizioni sono poi completate da Lazio (29.163), Genoa (28.101 sold out) e Napoli (24mila sold out). La Juve ad esempio è in decima posizione con 19.200 abbonati. Meglio del Cesena in assoluto anche due club di serie C ossia il Catania dell’ex Mimmo Toscano diciottesimo a quota 12.080 sottoscrizioni e il Vicenza di poco sopra i romagnoli con 7.818 abbonati.