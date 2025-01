La pasticcera Debora Vella verso la finalissima del Sigep

Anche quest’anno l’Atelier Gourmet propone i dolci della tradizione natalizia curati personalmente dalla pastry chef Debora Vella, una delle più talentuose pasticcere italiane. Dopo una serie di riconoscimenti, il prossimo 20 gennaio al Sigep di Rimini, Debora parteciperà alla finalissima di "Breakfast evolution", l’evento organizzato da Petra Molino Quaglia e Dolcesalato e dedicato a pasticceri o panificatori under 40 che vogliono mettersi in gioco raccontando la loro visione di colazione. Per l’Atelier Gourmet di Gatteo Mare, invece, Debora ha preparato i celebri tronchetti di Natale con pan di spagna senza glutine ripieni di gelato tiramisù, fior di latte e gianduia con vari pralinati o, su richiesta, creati con creme e mousse ovviamente tutti arricchiti con dolci guarnizioni di Natale. Disponibili anche gli originali mini-panettoni di mousse con latte aromatizzato ripieni di panettone bagnato al rum e tutta la biscotteria artigianale rigorosamente a tema natalizio. Già collaboratrice di Giancarlo Perbellini (Emergente Pastry 2021) e capo-partita pasticceria con lo chef stellato Moreno Cedroni, Debora è considerata una delle pastry-chef più promettenti, a conferma della crescita delle "quote rosa" in un settore non facile della ristorazione in cui è richiesto grande rigore, preparazione metodica e precisione millimetrica.

e. p.