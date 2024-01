La pausa è finita. Il 13 si va a Roma

Quando sei primo in classifica, il tuo principale avversario sei tu stesso. Il Volley Club targato Elettromeccanica Angelini Cesena tornerà sotto rete dopo la sosta natalizia sabato 13 gennaio alle 18 sul campo del Santa Lucia Roma. Le capitoline al momento sono quart’ultime, a quota 11 punti, meno della metà rispetto ai 25 delle cesenati, ma al ritorno in campo dopo due settimane senza match ufficiali i numeri contano fino a un certo punto. La squadra di coach Lucchi dovrà essere brava a riprendere da dove aveva lasciato a dicembre (nello specifico il 3-0 rifilato a Firenze), ritrovando immediatamente anche la giusta condizione mentale, oltre che fisica. Anche perché ad aspettare le romagnole c’è un calendario ‘spezzatino’: dopo la gara del 13 gennaio la squadra infatti si fermerà di nuovo, per osservare il turno di riposo, che coinciderà anche con l’ultimo impegno del girone d’andata. Per legittimare i sogni di gloria anche nella seconda – e decisiva – parte della stagione, servirà continuare a non dare nulla per scontato. A partire da subito.

l.r.