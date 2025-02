La pazienza è la virtù di chi fa gol. Il Cesena ha imparato ad aspettare

Il gol quando arriva arriva, se poi porta punti è ancora più gradito. Il Cesena da un po’ di tempo a questa parte ha cambiato abitudini e se gonfia la rete lo fa prevalentemente nella seconda parte di gara. Questa la tendenza nelle ultime nove partite, fatta eccezione solo per i gol di Antonucci a Genova e l’autorete di Scognamillo a Catanzaro, arrivati nel primo tempo ma, guarda caso, in situazione di svantaggio quindi con il dovere di esporsi per rimettere le sorti della partita in parità.

I due gol di La Gumina contro Bari e Pisa, che hanno regalato il pari in inferiorità numerica, la marcatura di Saric che ha deciso il derby del Mapei contro la Reggiana, poi ancora il gol vittoria di Donnarumma in casa della Sampdoria sono arrivati dopo l’intervallo e complessivamente sono valsi 8 punti. L’unica prodezza a non aver portato nulla in cascina è stata quella di Antonucci a Catanzaro giunta a venti minuti dal fischio finale.

Una tendenza diametralmente opposta rispetto a quella dell’inizio di stagione: nelle prime undici giornate, tolta la gara si Sassuolo con il gol di Curto arrivato all’8’ della ripresa, quella a Pisa dove Prestia è andato a segno ad un quarto d’ora dalla fine e quella di Palermo terminata 0-0, i bianconeri avevano infatti sempre segnato almeno una rete nei primi 45 minuti orientando spesso il risultato a proprio favore già in avvio di contesa. Appena cinque i minuti trascorsi dal fischio d’inizio per i gol di Berti a la Spezia e Shpendi in casa contro il Mantova, ancora il gemello a segno all’8’ nel match d’esordio contro la Carrarese e infine l’incornata di Prestia in casa contro la Sampdoria al 13’ i gol più veloci.

Del cambio di modulo e di atteggiamento da dopo la partita con i blucerchiati si è già ampiamente parlato, anche se nel match successivo è stato il rigore trasformato al 15’ da Shpendi a dare il là al successo casalingo contro il Brescia. L’inversione di rotta è stata comunque sensibile, evidenziata anche dai numeri generali: 18 reti segnate nelle prime dieci giornate a fronte di 16 incassate, 9 i gol all’attivo invece nelle ultime dieci partite a fronte di 12 subiti. Numeri ridotti, ma punti rimediati pressoché uguali: 14 nel primo caso, 12 nel secondo.

Si potrebbe riassumere che con l’andare della stagione il Cesena ha cambiato pelle diventando più riflessivo e in grado di attendere il momento giusto per colpire. Proprio come contro Bari e il Pisa dove rimanere lucidi nonostante l’inferiorità numerica e lo svantaggio ha pagato. Facile in quei casi ’sbracare’ ed esporsi alla goleada, il Cavalluccio ha invece dimostrato grande maturità ed è rimasto in partita, in attesa dell’occasione propizia che puntualmente è arrivata.