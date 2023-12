La pesca sportiva torna a Bagno. Riflettori sui laghi Lungo e Pontini

Il Classic Championship è pronto a fare il suo ritorno il 6 e 7 aprile 2024 nel comprensorio della Nuova Parco Laghi di Bagno di Romagna. La competizione di pesca a spinning tra le più note dai lanciatori nelle acque interne italiane ha aperto le iscrizioni, e l’arena di sfida sarà ancora una volta rappresentata dai pittoreschi laghi Dei Pontini e Lungo, che accoglieranno partecipanti provenienti da ogni angolo del Paese. Il Classic Championship, oltre alla classifica individuale che assegna al campione assoluto il titolo e l’emblematico trofeo in stile americano, prevede anche una classifica a squadre. La competizione si preannuncia ai massimi livelli, con un orientamento totalmente ‘no-kill’. La gara di spinning si svolge in due sessioni di pesca, ognuna con otto rotazioni di settori, che permetteranno ai lanciatori di cimentarsi con tutte le specie ittiche presenti nei due bacini, tra cui trote iridee, fario, salmerini, lucci, black bass, persici reali e lucioperca. Per i soli salmonidi sono previste due considerevoli semine, una il giorno antecedente la prima sessione di pesca e la seconda il sabato, nel tardo pomeriggio, al termine della prima giornata di gara.

La stesura della classifica finale sarà basata sull’assegnazione di un punteggio differenziato sia per specie catturata. Il Classic Championship è un’opportunità per tutti i pescatori, sia veterani che nuovi appassionati, di essere protagonisti in un evento unico, che si preannuncia già come un appuntamento imperdibile nel calendario della pesca sportiva italiana 2024. Info e iscrizioni: www.insidefishing.it