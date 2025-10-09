La Pescheria Vecchia celebra i fondatori

Inaugurata a Savignano sul Rubicone per i 45 anni della associazione "Pittori della Pescheria Vecchia" proprio nella Pescheria Vecchia in corso Vendemini una mostra retrospettiva di due compianti artisti, Antos Venturi e Antonio Neri, fondatori dell’Associazione. Resterà aperta dal 4 fino al 12 ottobre. Erano presenti l’assessore alla cultura Roberta Armuzzi di Savignano, Lisa Maroni di San Mauro Pascoli e il sindaco di Borghi Silverio Zabberoni che ha prestato per la mostra un quadro e due cartelle di disegni regalati al Comune da Antos Venturi. Ha detto Nereo Castellani vice presidente dell’associazione: "Quella di oggi è la prima parte delle celebrazioni con questa mostra. La prossima sarà giovedì 9 ottobre alle 21 nel cinema teatro Moderno. Antos Venturi classe 1950, ha iniziato la sua formazione artistica ed entrò a fare parte della nostra associazione per merito dell’indimenticabile Giacomo Baccini. Quando parlava dell’arte le sue erano proprio Lectio Magistralis e sua fu l’idea di trasformare la Vecchia Pescheria, una volta fiorente mercato del pesce e poi abbandonata, a luogo di cultura". In seguito Antos si trasferì in Brasile dove purtroppo un infarto se lo portò via a 55 anni. Emozionante la reazione di sua mamma Lucia che seppure anziana si recò in Brasile, attese che Antos venisse cremato e chiese e ottenne di tornare in aereo con l’urna delle sue ceneri. Fu un grande artista e lascia tante opere prestate dalle cugine per la mostra. Poi Giuseppe Neri, figlio di Antonio Neri detto Cica pittore, poeta e collezionista di monete antiche ha detto: "Mio babbo è stato l’uomo dai mille volti di Savignano distinguendosi in tante arti. E’ stato un istrione, autodidatta che sapeva fare ridere, ma anche riflettere. A scuola è stato più volte ripetente e quando il maestro si assentava, incantava gli altri scolari raccontando storie. Ma la sua attività più importante di artista riguarda la pittura e le poesie in dialetto".

Ermanno Pasolini