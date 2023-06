La petizione degli insegnanti "Retromarcia sulla maturità orale"

Una raccolta di firme per il ripristino dell’esame di maturità con gli scritti nei territori alluvionati. A firmarlo sono anche insegnanti delle scuole cesenati che non approvano la formula del solo orale decisa dal Ministero della pubblica istruzione e annunciata con il decreto giovedì scorso, un giorno dopo la fine della scuola. La petizione è indirizzata al Ministro Valditara, titolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e al direttore del Ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna Stefano Versari. "Noi, insegnanti delel scuole secondarie di primo e secondo grado delle ciittà della Romagna colpite dall’alluvione del maggio 2023, ma già organizzati per svolgere come richiesto gli Esami di Stato – recita la petizione – abbiamo con vero stupore e sincera preoccupazione, per i tempi e i modi con cui il ministro Valditara ha emanato il provvedimento. Riteniamo infatti che questo dispositivo, per quanto dettato dalle migliori intenzioni di aiutare studenti di aree così duramente colpite, sia in realtà lesivo del lavoro svolto da insegnanti e studenti, durante l’intero anno scolastico ed in modo particolare nelle settimane del disastro. - Non tutte le zone colpite dall’alluvione sono così disastrate da aver bisogno di un tale provvedimento d’emergenza,".

"Ridurre l’esame di Stato al solo colloquio riduce lo spettro di espression della preparazione e del lavoro svolto, con impegno e costanza, anche durante il disastro, da ciascun appartenente alla comunità scolastia. Chieidiamo solo di svolgere con la maggiore serenità possibile il nostro dovere di insegnanti, senza ’agevolazioni’ che non abbiamo chiesto e che in realtà si sono tradotte, per tempistica e modalità di trasmisisone, in inciampi veri e propri, sia per noi insegnanti che per i nostri allievi. Chiediamo pertanto il ripristino o la possibilità, per le scuole della Romagna che non necessitano di provvedimenti straordinari, dell’esame di Stato come già programmato".

Critiche al ministro anche dal parlamentare Marco Coratti del M5S. "Scelta assurda. L’appello al ministro è che ritorni su questa scelta, consenta agli studenti di svolgere l’esame che preparano da mesi ed eventualmente conceda deroghe soltanto agli istituti scolastici delle zone più colpite che ne facciano richiesta tramite i dirigenti scolastici". L’ordinanza del ministero trasmessa a poche ore dall’inizio degli esani di terza media, ha creato scompiglio nella scuola di Longiano dove la prima prova scritta, abolita dall’ordinanza, si è svolta venerdì mattina. Verrà annullata o convertita in voto orale.

