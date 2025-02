La piazza bianconera quinta in cadetteria

Continuità nella fede e nella passione è un dato inderogabile tra i tifosi del Cesena che nella classifica di presenze medie a gara al Manuzzi sono sempre ad alta quota, quinta posizione, alle spalle solo di piazze ben maggiori come dimensioni, secondo la recentissima classifica di StadiaPostCards.com. In testa come media Sampdoria 22.061, Palermo 20.613, Bari 15.376, Salernitana 11.992, poi Cesena 11.880. Queste le prime cinque fino ai romagnoli, nella particolare graduatoria seguono Frosinone 10.272, Reggiana 9.712, Catanzaro 9.255, Modena 9.147, Cremonese 9.006 e qui si chiude la top ten. Dietro arrivano anche le tre formazioni (Sassuolo, Pisa e Spezia) che si stanno giocando la A diretta, in ordine seguono infatti Pisa 8.394, Mantova 8.352, Spezia 8.280, Cosenza 6.324, Brescia 5.748, Sassuolo 5.119, Juve Stabia 4.600, Sudtirol 3.776, Carrarese 3.676, Cittadella 3.448. Ricordiamo che nello scorso campionato di B la media affluenza a partita fu di 9.100 spettatori. La classifica totale come presenze, invece, dopo 13 gare casalinghe vede i bianconeri sempre quinti con 142.561 spettatori complessivi. In testa Sampdoria 264.730 (12 partite), Palermo 247.356 (12), Bari 199.891 (13 partite), Salernitana 155.890 (13), poi appunto il Cesena. La top ten viene completata da Frosinone 133.538 (13), Reggiana 126.259 (13), Catanzaro 120.309 (13), Cremonese 117.081 (13), Modena 109.761 (12 partite). La graduatoria prosegue con Pisa 109.120 (13), Mantova 100.220 (12), Spezia 99.359 (12), Cosenza 82.216 (13), Brescia 74.724 (13), Sassuolo 61.423 (12), Juve Stabia 50.900 (11), Sudtirol 45.317 (12), Cittadella 41.371 (12), Carrarese 33.085 (9, tre gare le ha giocate a Pisa). A Cesena la fede bianconera è da piani altissimi. Per domenica già venduti 2.289 biglietti (222 nel settore ospiti).