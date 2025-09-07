La piazza bianconera terza per abbonamenti

Terzo posto in B per abbonamenti sottoscritti. Il popolo bianconero non tradisce anche se l’obiettivo da raggiungere restano le 8mila tessere della scorsa stagione. La campagna abbonamenti, supportata dallo slogan ‘Una storia di famiglia’ (e nella Romagna bianconera è proprio così), è iniziata il 12 giugno scorso concludendosi a 7.585 sottoscrizioni, ma da martedì 2 settembre è stata prolungata fino alla gara interna con il Palermo in programma alle 15 di sabato 27 settembre considerato che nelle prossime due giornate i romagnoli saranno di scena in trasferta a Genova contro la Sampdoria e a Venezia.

Nella classifica degli abbonamenti in cadetteria (tenendo conto però che anche in altre piazze il termine è stato allungato) la graduatoria vede il Cesena in terza posizione con 7.578 tessere, in testa due formazioni metropolitane come la Sampdoria, sostenuta da 20.392 abbonati, davanti al Palermo costruito dichiaratamente per la promozione diretta e che al momento ha riscosso la fiducia incondizionata di 16.504 fedelissimi.

Sul terzo gradino del podio, appunto il Cesena che precede una sorpresa, la matricola Avellino a quota 7.140 tornata in cadetteria dopo sette stagioni. Quinto è lo Spezia a 6.874 che dopo aver perso la massima serie nella finale playoff con la Cremonese spera di agguantarla in questa stagione nel nome della continuità avendo confermato mister D’Angelo.

La classifica in ordine decrescente vede nelle ultime tre piazze Carrarese 744, Entella 600, Sudtirol ultimo con 500. Per completare la graduatoria dalla sesta posizione in giù si trovano Reggiana 6.053, Catanzaro 5.665, Mantova 5.548, Frosinone 5.392 e Modena 5.350 per quanto riguarda la top ten. A seguire, in base alla ricerca di Pianeta serie B, ecco il Bari 4.676, Venezia 4.522, Empoli 4.373, Pescara 2.653, Monza e Padova 2.500, Juve Stabia 1.836.