La piazza conquista il quinto posto

Un Cesena da settimo posto sul campo, da playoff meritato, ma il suo popolo tifoso ha fatto ancora meglio in questa stagione del ritorno in B dopo sei anni di assenza. Come presenze al Manuzzi il club bianconero è al quinto posto con una media a gara di 11.803 spettatori nelle 19 partite interne per un totale di 224.264 tifosi sempre per la quinta posizione generale. Un pubblico quindi da altissimo bordo che ha confermato una passione che è ormai tradizione e tale importante obiettivo è stato mantenuto con continuità per tutto un campionato dove i ragazzi di Mignani mai sono stati in zona retrocessione e molto spesso in quella spareggi per la A che hanno raggiunto per essere poi eliminati nel turno preliminare dal Catanzaro.

Davanti ai romagnoli, secondo i dati raccolti da StadaPostCards.com, solo quattro formazioni che rappresentano città e bacini di utenza ben superiori. Per quanto riguarda le prime cinque posizioni (graduatoria definitiva del campionato da poco concluso nella fase regolare), per la media spettatori a gara, in vetta la Sampdoria con 23.304 presenze, seguono Palermo 20.730, Bari 15.892, Salernitana 13.265 e appunto il Cesena con 11.803. A seguire in ordine decrescente e completo Frosinone 10.408, Reggiana 9.826, Modena 9.739, Catanzaro 9.455, Cremonese 8.963, Pisa 8.858, Spezia 8.846, Mantova 8.730, Brescia 6.328, Sassuolo 5.569, Cosenza 5.179, Juve Stabia 4.730, Sudtirol 3.921, Cittadella 3.859, Carrarese 3.794. La cadetteria 2023-2024 sugli spalti ha registrato una media di 9.100 presenze a gara con picchi da 33.308 tifosi nel playout Bari-Ternana e 32.752 presenze per la semifinale playoff Palermo-Venezia. I dati di questa stagione, che deve ancora concludersi per la fase finale, non solo al momento da meno.