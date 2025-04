"La piazza è di tutti". In Comune già mille firme

A San Mauro Pascoli non si placa la protesta degli operatori commerciali che si sono raggruppati insieme contro la chiusura dell’attuale accesso principale alla piazza Mazzini da via XX Settembre e che poi esce verso via Pascoli, intervento che rientra nel progetto di riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini. Il gruppo si chiama ’La piazza è di tutti’ ed è composto dagli operatori commerciali con sede fissa e diversi ambulanti. Il gruppo è aperto a tutti gli altri operatori interessati e continuano a chiedere un incontro, dibattito e confronto con l’amministrazione comunale sulla riqualificazione e della viabilità in tutto il centro storico. Dicono i commercianti che hanno costituito il gruppo: "Abbiamo optato per questo nome perchè da sempre la piazza non è solo dei pedoni e delle biciclette, ma anche di chi lavora e vive qui, degli operatori, titolari e dipendenti, che hanno come unico reddito il lavoro nel centro storico. Sicuramente il progetto di nuovo arredo con la chiusura dell’accesso in piazza Mazzini non ci piace. Vogliamo una San Mauro per tutti".

Continuano gli operatori commerciali del gruppo che hanno raccolto oltre mille firme, già depositate in Comune: "Concordiamo sul fatto che l’attuale situazione dei parcheggi selvaggi a ridosso della fontana e del bar nella piazza sia deprecabile, ma non si tratta di una ragione sufficiente per chiuderne l’accesso principale perché ciò può diventare un colpo mortale alla già esigua vitalità del paese. Un centro imprigionato non serve a nessuno, a chi ci va e a chi ci lavora. Una decisione che porterà ulteriori problemi con le nostre attività deprezzate, posti di lavoro a rischio. Tutti problemi che vanno ad aggiungersi alla già criticità sammaurese nel settore calzaturiero. Le nostre paure nascono dal fatto che dipendenti vengano licenziati, attività che potrebbero rischiare anche la chiusura. Perchè rovinare il centro di San Mauro Pascoli, quando non è successo alcun incidente, non ci sono problemi e un’amministrazione comunale che dovrebbe stare dalla parte dei lavoratori, va a buttare soldi che potrebbe impiegare diversamente? Poi una ristrutturazione delle due piazze che rovinerebbe anche le affollatissime feste estive, compresa la cena in onore di Zvanì, il nostro amato poeta Giovanni Pascoli".

Ermanno Pasolini